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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

「還我墮胎權」 全美周末至少有70場示威活動

編譯徐榆涵／即時報導
最高法院24日宣布推翻「羅訴韋德案」裁決，意即撤銷墮胎的憲法權利，全國多地有近百場示威遊行，反對推翻墮胎權。美聯社
最高法院24日宣布推翻「羅訴韋德案」裁決，意即撤銷墮胎的憲法權利，全國多地有近百場示威遊行，反對推翻墮胎權。美聯社

美國最高法院24日宣布推翻「羅訴韋德案」裁決，意即撤銷墮胎的憲法權利，最高法院外及全國多地有近百場示威，反對推翻墮胎權。

CNN報導，本周末全美各地至少有70場示威活動。「計畫生育」、「維護婦女墮胎權集會」以及「婦女遊行」等組織的都是參與的團體之一。

最高法院宣佈決定後，不少示威群眾24日在最高法院前高呼「放手！放手！」以及「我的身體！我的選擇！」等，有女性直言「此一決定令人憤慨」，並指「這是墮胎禁令不合法」。

示威群眾呼籲在場民眾捐款給墮胎倡議者，並購買墮胎藥分送給其他人。示威過程很平和，目前沒有人遭到逮捕或被國會警察干預，但警員已在現場駐守待命。

在紐約的格林威治村，數千人在街頭進行和平示威。洛杉磯的民眾則在穿過市中心時塞爆了110號州際公路、阻礙了交通，雖然墮胎在加州仍屬合法，但抗議者表示，想表達對其他州份女性的關注和支持。在德州，一群人聚集在奧斯汀市中心的聯邦法院前，透過麥克風講述恐懼和沮喪的故事，還有些人手舉標語，包括「擁護生命權是謊言，他們不在乎我們的死活」。

墮胎 遊行 警察

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