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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

記者胡玉立／綜合報導
羅訴韋德案的原告「珍．羅」(右)，曾是女性墮胎權重要代言人，但1995年後立場大變，轉為支持生命權，激烈反對墮胎權。(美聯社)
羅訴韋德案的原告「珍．羅」(右)，曾是女性墮胎權重要代言人，但1995年後立場大變，轉為支持生命權，激烈反對墮胎權。(美聯社)

羅訴韋德案(Roe v. Wade)原告「珍．羅」(Jane Roe)是化名，這位德州母親本名諾瑪‧麥克柯維(Norma McCorvey)。她1971年以未婚身分提告，尋求終止意外懷孕；官司最後在1973年勝訴時，已將孩子生下並送養。1989年麥克柯維公開真實身分，一度曾是女性墮胎權重要代言人的她，1995年後立場大變，轉為支持生命權，激烈反對墮胎權。但2017年麥克柯維67歲去世前向媒體坦承，她改變立場是為了換得數十萬元。

麥克柯維在美國女性墮胎權爭議歷史上，角色也充滿爭議；除了從支持墮胎權到激烈反對墮胎權，她在訴訟過程中生下人稱「羅寶寶」(Roe Baby)的孩子，去年終於透露身分並公開受訪，現年51歲的雪莉·桑頓(Shelley Thornton)對生母遺棄她、利用她做為「宣傳工具」極不諒解，表示「絕不原諒麥克柯維」。

麥克柯維16歲結婚，懷孕後不久就分居，將大女兒監護權給了母親，後來生下第二個孩子直接送養；第三次懷孕時她決定墮胎，但她說她負擔不起去少數合法州墮胎，遂於1970年控告達拉斯郡地方檢察官亨利·韋德(Henry Wade)，理由是德州立法禁止墮胎，除非母親有生命危險，否則無法在安全合法環境中接受墮胎手術

1972年羅訴韋德案提交最高法院，1973年宣判後，成為具里程碑意義的承認婦女墮胎憲法權利案件。

1989年麥克柯維公開真實身分，扮演輿論界率直且重要的支持墮胎權代言人，甚至還為婦女墮胎診所工作；然而1995年她受洗成為「重生的基督徒」，開始在全國各地公開反對墮胎；2003年麥克柯維還向達拉斯美國地方法院提交動議，要求推翻1973年羅訴韋德案裁決；該動議2005年遭最高法院駁回。

麥克柯維2017年2月在德州一個老人之家去世，享年69歲；她去世前受訪承認，她做出改變是為了換取數十萬元；「這是我臨終的懺悔，」她說：「我拿了他們的錢，他們把我帶到鏡頭前，告訴我該說什麼，我就說什麼。」

麥克柯維稱福音派領袖把她看成「大魚」，渴望她公開改變立場並承擔志業。談到自己力爭宗教權利時，她自誇說：「我是好演員。」

但對「羅寶寶」雪莉‧桑頓來說，生母行徑「不可原諒」。桑頓2021年首次上電視受訪，她說自己「既不支持生命權，也不支持墮胎權。我不是制定這項法律的人，也不是創造這個運動的人。我與它無關。」

在生母麥克柯維去世前，母女從未相見，但兩人曾在1989年通過電話。桑頓向媒體表示：「她不配見我。她從未對我表達過真正的感情，也從未對她做的事表示過真正的悔恨。我很快就明白，她想聯繫我、找到我的唯一原因，是想利用我進行宣傳。她並不後悔把我送走或其他任何事情。」

桑頓表示，她永遠不會原諒麥克柯維，「我無法處理謊言和背叛之類的事。我不和她玩那個遊戲。在這場賽局裡，我只是她的棋子，我不會讓她這麼做的。」

墮胎 德州 手術

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