我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

最高院裁決後…7民主黨州控槍釀法律戰 擁槍組織續反對

編譯孫梁／綜合24日電
圖為民眾在紐約州一家槍店試槍。(美聯社) 美聯社
圖為民眾在紐約州一家槍店試槍。(美聯社) 美聯社

聯邦最高法院23日廢止紐約州限制在公開場合隱蔽持槍的法律後，紐約和有類似法律的加州、夏威夷、馬里蘭、麻州、新澤西及羅德島州將提出部分地區的攜槍禁令，但同時也將迎接新的法律挑戰，七個民主黨州的擁槍組織發誓將繼續反對控槍措施。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，最高院的裁決使加州持槍許可的規定失去正當理由，但其他的法律並沒受到影響，檢察長和州議會準備下周對審議中的州法做出修改，以盡快提交州長簽署。

準備修改的法律包括禁止在公園、娛樂場所和體育設施等敏感場所隱蔽攜槍、對隱蔽持槍申請人的逮捕和犯罪紀錄及限制令進行調查與評估，以及在背景調查中檢查指紋、武器培訓和精神評估，其中的許多規定已在現行法律中有明確的規定。

邦塔說，高院的裁決清楚地表明，加州等州仍有許多措施可防止無謂的死亡和保證民眾免遭槍枝暴力，「我們準備採取一切可以採取的措施」。但擁槍組織反對更多限槍，認為仍會被法院否決。

夏威夷州的限槍法律在全國最嚴，基本禁止戶外攜槍，申請許可在公眾場合攜帶子彈上膛的槍幾乎不可能，過去22年全州只發放了四個許可。

夏威夷槍枝協會會長卡庫(Kainoa Kaku)表示，州議會將在各方面使攜槍許可的申請更難，包括高昂的申請費和嚴格的培訓要求，但無論要求多麼荒唐，協會都準備對未來的申請人進行培訓。

馬里蘭州的現行法律規定，擁槍人要求隱蔽攜槍必須有充分的理由，包括性命受到威脅和工作中接觸危險人物。

馬州檢察長表示在評估高院的裁決對馬州的影響，民主黨的州參議會主席和眾議會議長聲明說，如有必要將通過新的限槍法案，「公共場合出現更多的槍，意味著更多暴力和更多死亡，憲法第二修正案允許對攜槍權加以合理限制」。

麻州的法律授權地方警長決定一個人是否可獲許可攜帶手槍，如果警長認為一個人對公共安全構成威脅，如有家暴史，可拒絕其申請，但允許被拒者上訴。

州檢察長茂拉‧希利(Maura Healey)表示，她支持並將繼續捍衛和執行麻州的常識性槍支法。

新澤西州槍枝法律為全國最嚴之一，州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示，高院的裁決推翻了新州對攜槍許可的規定，但州法的其他規定依然有效，包括對安全培訓的規定和對部分罪犯的禁令。

羅德島州檢察長和州長辦公室表示，將審議高院的裁決對本州的影響。民主黨的州眾議會司法委員會主席克拉文(Robert Craven)表示，他對高院的裁決不感意外，是對憲法第二修正案的嚴格解釋，說明人們有權攜槍，但在禁止軍用武器的問題上，他質疑高院是否也會做出同樣的裁決。

高院 加州 夏威夷州

上一則

紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

下一則

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

延伸閱讀

洛縣及全國83位檢察長承諾 不會起訴墮胎婦女

洛縣及全國83位檢察長承諾 不會起訴墮胎婦女
加州法律保護墮胎 大多數保險負擔流產護理

加州法律保護墮胎 大多數保險負擔流產護理
加州譴責高院推翻婦女墮胎權 官民聯手反制

加州譴責高院推翻婦女墮胎權 官民聯手反制
控槍里程碑 眾院通過反槍枝暴力法案

控槍里程碑 眾院通過反槍枝暴力法案

熱門新聞

佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

2022-06-23 21:21
加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。(取材自ingimage)

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

2022-06-19 22:39
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
新調查發現，繳稅負荷重到讓四分之一住海外的美僑認真考慮放棄美國籍。(取材自推特)

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

2022-06-17 22:15
現場人潮眾多，聽到槍聲後驚逃。(取材自推特)

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

2022-06-20 01:06
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)

18歲女兒跨入色情影視行業 影星查理辛勸阻無效喊無奈

2022-06-20 23:31

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案