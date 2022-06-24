最高院裁決後…7民主黨州控槍釀法律戰 擁槍組織續反對

圖為民眾在紐約州一家槍店試槍。(美聯社) 美聯社

聯邦最高法院23日廢止紐約州限制在公開場合隱蔽持槍的法律後，紐約和有類似法律的加州 、夏威夷、馬里蘭、麻州、新澤西及羅德島州將提出部分地區的攜槍禁令，但同時也將迎接新的法律挑戰，七個民主黨州的擁槍組織發誓將繼續反對控槍措施。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，最高院 的裁決使加州持槍許可的規定失去正當理由，但其他的法律並沒受到影響，檢察長和州議會準備下周對審議中的州法做出修改，以盡快提交州長簽署。

準備修改的法律包括禁止在公園、娛樂場所和體育設施等敏感場所隱蔽攜槍、對隱蔽持槍申請人的逮捕和犯罪紀錄及限制令進行調查與評估，以及在背景調查中檢查指紋、武器培訓和精神評估，其中的許多規定已在現行法律中有明確的規定。

邦塔說，高院的裁決清楚地表明，加州等州仍有許多措施可防止無謂的死亡和保證民眾免遭槍枝暴力，「我們準備採取一切可以採取的措施」。但擁槍組織反對更多限槍，認為仍會被法院否決。

夏威夷州 的限槍法律在全國最嚴，基本禁止戶外攜槍，申請許可在公眾場合攜帶子彈上膛的槍幾乎不可能，過去22年全州只發放了四個許可。

夏威夷槍枝協會會長卡庫(Kainoa Kaku)表示，州議會將在各方面使攜槍許可的申請更難，包括高昂的申請費和嚴格的培訓要求，但無論要求多麼荒唐，協會都準備對未來的申請人進行培訓。

馬里蘭州的現行法律規定，擁槍人要求隱蔽攜槍必須有充分的理由，包括性命受到威脅和工作中接觸危險人物。

馬州檢察長表示在評估高院的裁決對馬州的影響，民主黨的州參議會主席和眾議會議長聲明說，如有必要將通過新的限槍法案，「公共場合出現更多的槍，意味著更多暴力和更多死亡，憲法第二修正案允許對攜槍權加以合理限制」。

麻州的法律授權地方警長決定一個人是否可獲許可攜帶手槍，如果警長認為一個人對公共安全構成威脅，如有家暴史，可拒絕其申請，但允許被拒者上訴。

州檢察長茂拉‧希利(Maura Healey)表示，她支持並將繼續捍衛和執行麻州的常識性槍支法。

新澤西州槍枝法律為全國最嚴之一，州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示，高院的裁決推翻了新州對攜槍許可的規定，但州法的其他規定依然有效，包括對安全培訓的規定和對部分罪犯的禁令。

羅德島州檢察長和州長辦公室表示，將審議高院的裁決對本州的影響。民主黨的州眾議會司法委員會主席克拉文(Robert Craven)表示，他對高院的裁決不感意外，是對憲法第二修正案的嚴格解釋，說明人們有權攜槍，但在禁止軍用武器的問題上，他質疑高院是否也會做出同樣的裁決。