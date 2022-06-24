佛州海景大廈倒塌原址 賣給川普事業夥伴推新建案

佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)12層樓尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)，在2021年6月24日倒塌。圖為去年6月30日，救援隊在現場搜索倖存者。(美聯社)

2021年6月24日，佛羅里達州 瑟夫塞德市(Surfside)12層樓尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)倒塌，造成98人死亡，事件發生迄今屆滿周年。新聞周刊(Newsweek)報導，大廈倒塌原址的土地所有權已經賣給川普 事業夥伴，未來將推出新建案興建康斗大樓。

報導指出，今年5月間，尚普蘭大廈原址的土地買賣以1億2000萬元成交，競標過程中只有一名買主參加：億萬富豪、房地產 開發商薩瓦尼(Hussain Sajwani)。

薩瓦尼是杜拜土地開發商DAMAC Properties董事長，之前曾與前總統川普的川普集團(Trump Organization)合作，在杜拜興建川普國際高爾夫俱樂部(Trump International Golf Club)。2017年2月下旬開幕時，川普長子與次子都參加了開幕儀式。

根據DAMAC Properties新聞稿，這筆土地購買案是DAMAC Properties第一次進軍美國房地產市場，計畫在1.8英畝的尚普蘭大廈原址，興建「超豪華」(ultra-luxurious)等級的精品康斗大樓，大樓正面直通200呎海灘。

新聞稿中寫道，瑟夫塞德市已經成為「超高級康斗建案的發展熱點」。

新聞周刊報導，尚普蘭大廈罹難者家屬在過去一年裡，不斷爭取在倒塌原址設立紀念碑。

妹妹及妹夫在倒塌事件中雙雙遇難的家屬蘭格斯費德(Martin Langesfeld)本周接受全國公共電台(NPR)專訪時說，大樓倒塌原址唯一應該做、也符合對罹難者展現尊重的處理方式，就是規畫成為紀念專區。