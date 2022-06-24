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創意台味地獄廚神都愛 10歲華裔女童廚藝秀奪冠

中央社／台北24日電
華裔10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色。取材自推特
華裔10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色。取材自推特

華裔10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，精湛廚藝屢獲名廚高登拉姆齊（Gordon Ramsay）讚賞，今天贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。

「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）在官方推特貼文：「我們為#小小頂級廚師第8季的冠軍感到引以為榮，莉亞！！（Liya）」

「小小頂級廚師美國版」邀請8到13歲懷有廚藝夢的小小參賽者競賽，角逐小小廚神頭銜與10萬美元獎金。節目從2013年開播至今培育出多名小小廚藝名人。

在最新第8季的參賽者中，父母皆來自台灣的10歲女孩莉亞（Liya）一開始就受到關注，首集便以結合台式風味的蜜汁烤鰻魚米粉驚豔評審，連向以飆罵聞名的「地獄廚神」高登拉姆齊也大讚「妳絕對懂得做台灣料理，相當美味」，相關片段在網路獲得超過百萬瀏覽的超高人氣觀看數，初登場的莉亞也成功在首集被評審選為最佳料理之一。

莉亞在節目中曾告訴高登拉姆齊，從小就會到父母經營的餐廳協助烹飪，培養出料理的興趣。莉亞的父親也透露，女兒會在餐廳忙碌時跟著實習廚師學習如何包餃子，讓身為紐約時報暢銷食譜作者的評審之一達芙妮奧茲（Daphne Oz）也讚美她的包餃子技術。

莉亞在比賽期間常將台式料理入菜，交出中西合璧的佳餚，除首集的米粉料理，也曾端出以挖空鳳梨盛裝的核桃蝦仁鳳梨炒飯、金箔豬肉水餃等，都讓評審讚不絕口。

華裔10歲女孩小廚神莉亞（Liya）贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。取材自推特
華裔10歲女孩小廚神莉亞（Liya）贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。取材自推特

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