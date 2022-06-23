亞培配方奶又出事？傳嬰兒食用後死亡 FDA展開調查

嬰兒配方奶粉製造商亞培再次傳出有嬰兒食用後死亡的意外，聯邦食品暨藥物管理局展開調查。圖為一名母親抱著兩個月大兒子買奶粉。(美聯社)

嬰兒配方奶粉製造商亞培(Abbott Laboratories)於今年1月再次傳出消費者投訴，指控又有嬰兒食用後死亡的意外；聯邦食品暨藥物管理局(FDA )於本月10日接獲投訴，並於22日宣布已展開初步階段的調查，不過並沒有公布事故奶粉是出自於亞培的哪一家工廠。

亞培公司的發言人表示，目前還沒有任何證據指向亞培配方奶粉與最新嬰兒死亡的事件有直接關係，而且目前有關該案的訊息相當有限，仍無法作完整的評估；但該公司強調，一旦接獲更進一步的資訊將立刻展開調查。

亞培是全美目前最大的嬰兒配方奶粉製造商，旗下主打的品牌包括心美力(Similac)、美贊臣(Enfamil)和利潔時 (Reckitt)，如今調查再啟恐怕引發監管單為日後的更多審查。

亞培位於密西根州的嬰兒配方奶粉生產工廠最近幾個月因為生產線疑似遭到污染，導致全國配方奶粉嚴重缺貨，國會兩黨更大力批評該公司對問題處理的反應太慢。

先前FDA指出，去年9月至今年2月期間，共有四名嬰兒在食用亞培從密州史特爾吉斯(Sturgis)工廠產出的的配方奶粉後，出現不適的症狀，其中兩名嬰兒甚至死亡。

不過當局目前仍無法排除，釀成這四起食物中毒意外的原因是否和亞培工廠有直接關係；但FDA認定亞培工廠的環境衛生與標準不符，尤其今年冬天還被當局發現該工廠出現對嬰兒具有致死性的克羅諾桿菌，因此在今年2月被勒令停工，且召回所有產品。

然而，早在2021年的1月，FDA就開始針對幾起關於亞培的投訴進行調查，共計有129件投訴都在審查與調查的階段，其中119件是在亞培2月宣布停工後才通報；FDA指出，這些投訴經過調查後共有九名嬰兒死亡，但只有兩起事件與停工的密州工廠有關。

另外，華爾街 日報(WSJ)之前的報導也聲稱，前亞培工廠的員工在去年2月被列入聯邦勞工部 職業安全衛生署(OSHA)旗下的吹哨者保護計畫，該員工指控該廠存在許多問題。

儘管該工廠於今年6月初復工，但上周當地遭暴風圈襲擊，引發洪水肆虐，使得工廠再度被迫停工，生產時程恐怕又得延後幾周。