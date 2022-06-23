48歲失婚女戀上25歲帥氣鮮肉 「出門總被誤認是兒子」

48歲的瑞秋艾倫（Rachel Allen）透過約會App與年僅25歲的亞歷克斯（Alex Michael）陷入愛河。（截自TikTok）

來自德州 48歲的瑞秋艾倫（Rachel Allen），離婚後用約會App 認識年僅25歲的亞歷克斯（Alex Michael）陷入愛河，並稱自己找到靈魂伴侶。

根據《鏡報》報導，育有22歲及19歲兩個兒子的瑞秋，結束26年婚姻後，開始使用交友軟體，進而認識現任男友亞歷克斯。根據瑞秋表示，在使用交友軟體時，自己並沒有意識到她需要修改年齡；而亞歷克斯在交友軟體裡設的條件很高，但他更好奇與比自己年長的女性約會，是什麼感覺。

談起在交友軟體互動，瑞秋回憶：「我從亞歷克斯那收到訊息，我一直瀏覽他的個人頁面，但都看不到他的年紀，不過從照片上判斷，他比我年輕」。從那之後，他們兩個一拍即合，每天傳訊息，後來更相約旅行，亞歷克斯甚至從紐約到德州跟瑞秋同居，而瑞秋從沒想過兩人會發展出一段關係。

說起這對年齡落差的情侶，在外常常引起他人誤解，瑞秋說：「大家常覺得我們兩個很像，甚至被誤認為母子」，她提到有一次，我們一起去健身 房時，櫃檯人員還對這我們大喊「這位媽媽與兒子」，但當他們開始牽手進健身房時，工作人員才發現不是那麼一回事。另一次讓兩人哭笑不得的誤會是，一位女士告訴瑞秋：「你扶養他（指亞歷克斯）長大是對的」。