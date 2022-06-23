我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

48歲失婚女戀上25歲帥氣鮮肉 「出門總被誤認是兒子」

聯合新聞網／ 綜合報導
48歲的瑞秋艾倫（Rachel Allen）透過約會App與年僅25歲的亞歷克斯（Alex Michael）陷入愛河。（截自TikTok）
48歲的瑞秋艾倫（Rachel Allen）透過約會App與年僅25歲的亞歷克斯（Alex Michael）陷入愛河。（截自TikTok）

來自德州48歲的瑞秋艾倫（Rachel Allen），離婚後用約會App認識年僅25歲的亞歷克斯（Alex Michael）陷入愛河，並稱自己找到靈魂伴侶。

根據《鏡報》報導，育有22歲及19歲兩個兒子的瑞秋，結束26年婚姻後，開始使用交友軟體，進而認識現任男友亞歷克斯。根據瑞秋表示，在使用交友軟體時，自己並沒有意識到她需要修改年齡；而亞歷克斯在交友軟體裡設的條件很高，但他更好奇與比自己年長的女性約會，是什麼感覺。

談起在交友軟體互動，瑞秋回憶：「我從亞歷克斯那收到訊息，我一直瀏覽他的個人頁面，但都看不到他的年紀，不過從照片上判斷，他比我年輕」。從那之後，他們兩個一拍即合，每天傳訊息，後來更相約旅行，亞歷克斯甚至從紐約到德州跟瑞秋同居，而瑞秋從沒想過兩人會發展出一段關係。

說起這對年齡落差的情侶，在外常常引起他人誤解，瑞秋說：「大家常覺得我們兩個很像，甚至被誤認為母子」，她提到有一次，我們一起去健身房時，櫃檯人員還對這我們大喊「這位媽媽與兒子」，但當他們開始牽手進健身房時，工作人員才發現不是那麼一回事。另一次讓兩人哭笑不得的誤會是，一位女士告訴瑞秋：「你扶養他（指亞歷克斯）長大是對的」。

健身 德州 App

上一則

CDC支持6至17歲年齡段民眾 接種莫德納疫苗

下一則

國會暴動聽證會 揭川普施壓司法部推翻選舉結果

延伸閱讀

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳
德州心跳法上路後 18歲少女墮胎不成升格雙胞胎媽媽

德州心跳法上路後 18歲少女墮胎不成升格雙胞胎媽媽
德州槍手濫射遲未攻堅 烏瓦德警方指揮官遭停職

德州槍手濫射遲未攻堅 烏瓦德警方指揮官遭停職
堅持生命始於受精 德州共和黨籲學校禁性教育

堅持生命始於受精 德州共和黨籲學校禁性教育

熱門新聞

91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。(取材自ingimage)

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

2022-06-19 22:39
新調查發現，繳稅負荷重到讓四分之一住海外的美僑認真考慮放棄美國籍。(取材自推特)

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

2022-06-17 22:15
現場人潮眾多，聽到槍聲後驚逃。(取材自推特)

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

2022-06-20 01:06
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)

18歲女兒跨入色情影視行業 影星查理辛勸阻無效喊無奈

2022-06-20 23:31

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼