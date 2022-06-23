眾院軍委會通過國防授權法 支持美台防衛關係

眾院軍事委員會23日凌晨審查完竣2023財年國防授權法，強調對美台防衛關係的支持。(本報系資料照)

聯邦眾院 軍事委員會23日凌晨審查完竣2023財年國防授權法，將送眾院全院表決。根據該委員會事前公布的內容，國會強調對美台防衛關係的支持，要求印太司令部說明應對與戰略競爭對手發生超過半年衝突時的必要準備。

此外，草案要求國防部 說明中俄當下的軍事互操作性以及外交和軍事政策協調程度，評估俄烏戰爭如何影響這項關係；在供應鏈安全部分，國會提到中國共產黨可能透過貿易獲取美國國防重要技術，要求國防部評估此事並提出符合國防戰略的對策。

草案共547頁，其中談到美台防衛關係，引述台灣關係法和六項保證的內容，強調美國與中華人 民共和國建交是基於台灣前途將以和平方式決定的期望，「中華人民共和國對台灣日益增加的脅迫和侵略行徑，與『和平方式』背道而馳。」

草案和去年眾院軍委會版本相差無幾，其中提到，美國應當持續支持台灣發展足夠的自我防衛能力，支持台灣獲得防衛物資和技術服務，支持台灣發展不對稱防衛戰略（反艦、岸巡、反裝甲、防空、水下作戰、通訊、情報等能力）；確保及時檢視台灣提出的軍購要求；共同進行軍事訓練和演習，並推動軍事人員交流（尤其是強化在軍事計畫的合作、促進美台軍力的互操作性，以及提升台灣後備戰力）。

此外，國會要求國防部就台灣的防空飛彈能力、美台防空系統互通狀況、如何支持台灣迅速獲得防空能力等，在明年3月1日以前向國會簡報。