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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

德州心跳法上路後 18歲少女墮胎不成升格雙胞胎媽媽

記者顏伶如／綜合報導
俗稱「心跳法」的德州參院第八號法案，內容堪稱全美標準最嚴，妊娠六周以上，大約可以測得胎兒心跳之際，一律不得進行墮胎手術。圖為德州中部一個墮胎診所，圖非當事人。(美聯社)
俗稱「心跳法」的德州參院第八號法案，內容堪稱全美標準最嚴，妊娠六周以上，大約可以測得胎兒心跳之際，一律不得進行墮胎手術。圖為德州中部一個墮胎診所，圖非當事人。(美聯社)

受到嚴格限縮婦女墮胎德州「心跳法」影響，18歲少女布魯克‧亞歷山大(Brooke Alexander)在法律生效前48小時發現懷孕，無法墮胎的情況下後來產下雙胞胎，如今是兩個3個月大女嬰的母親。亞歷山大因為懷孕而被逐出家門，目前與男友一起住在男友父親家，靠著男友在餐廳打工賺取9.75時薪養孩子。

華盛頓郵報報導，2021年8月29日晚間，亞歷山大發現自己懷孕，俗稱「心跳法」的德州參院第八號法案(Senate Bill 8，SB8)則在兩天後的9月1日上路，法律內容堪稱全美標準最嚴，妊娠六周以上，大約可以測得胎兒心跳之際，一律不得進行墮胎手術。「心跳法」雖然面臨告訴，卻在最高法院挺過挑戰。

報導指出，對於希望墮胎的德州婦女來說，從2021年9月之後就遭遇重重困難，必須開車長途跋涉到外州墮胎，耗費增加數百元。不過，並非所有想要墮胎的德州婦女，都有機會能到外州墮胎，「心跳法」推出將近10個月之後，某些婦女已經生下孩子。

如果墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭到最高法院推翻，德州實例將在其他州出現。全美各州當中，約有半數將在「羅訴韋德案」被推翻時，州法立即禁止或限縮墮胎，屆時將出現幅員遼闊的「墮胎沙漠」(abortion deserts)，許多婦女將因此被迫升格人母。

報導指出，亞歷山大經常想像，如果沒有懷孕，人生將會多麼不一樣，現在可能還在上學，下課後忙著打工，希望考取房地產仲介執照，賺取足夠薪水離開基督聖體市(Corpus Christi)老家，到奧斯丁(Austin)租公寓，甚至有錢能去夏威夷度假。

發現懷孕時，亞歷山大把墮胎打算告訴交往才三個月的男友，但當時位於德州南部、距離基督聖體市兩個半小時車程的墮胎診所，接下來兩天掛號已經全部排滿。亞歷山大打電話詢問時，診所人員提供遠在新墨西哥州、開車需要13小時的墮胎診所訊息。

診所人員在電話中對亞歷山大表示，可以先接受超音波檢查，確認妊娠周數是否在六周以下，然後再做打算。亞歷山大接受超音波檢查發現，妊娠已12周，而且懷了雙胞胎。

墮胎 德州 新墨西哥州

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