美國女籃球星遭俄國拘留數月 布林肯與家屬通話

美國女籃明星格林納（左）遭俄羅斯拘留數月。（美聯社）

美國女籃明星格林納（Brittney Griner）遭俄羅斯拘留數月，人權團體聯盟今天敦促總統拜登 與俄方「達成協議」，以確保格林納獲釋，國務卿布林肯 今天也與格林納的妻子通話。

曾替美國拿下2面奧運金牌的WNBA球員格林納今年2月17日被控行李中挾帶數個內含大麻油的電子菸匣，在莫斯科的機場遭到拘押，最高恐被判處10年監禁。俄國法院上週宣布她的審前羈押期延長至7月2日。

路透報導，國務院 高階官員表示，布林肯（Antony Blinken）今天晚間與格林納的同性妻子雪瑞兒（Cherelle Griner）通話，不過並未透露通話內容細節。

國務院昨天表示，由於俄羅斯限制美國大使館在莫斯科的行動加劇了後勤問題，格林納上周末未能照原定安排與妻子通話。

包括全國婦女組織（National Organization for Women）、人權戰線（Human Rights Campaign）和同性戀反詆毀聯盟（GLAAD）在內的40個倡議團體對拜登政府的努力表示肯定，包括5月間拜登政府稱31歲的格林納遭到「錯誤拘留」，並指派外交人員處理釋放事宜。

但他們表示，必須更有所作為。

路透檢視這些團體致拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）的信件，內容寫道：「美國政府將布里妮（格林納）歸類為遭到錯誤拘留，承認她本質上是一枚政治棋子。」

「雖然這些都是至關重要的措施，但我們現在敦促您們達成協議，好讓布里妮立刻平安回到美國。」

國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）向路透社表示，政府正在研究各種能確保格林納獲釋的管道。

華森在電子郵件中說：「拜登總統已清楚表明，有必要看到所有在國外遭扣為人質或錯誤拘留的美國國民獲釋，包括格林納。」

「美國政府持續積極努力，嘗試利用各種可用的方法將她帶回來。」