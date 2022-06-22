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「烏俄戰爭是經典誤判」 哈佛教授：降低北京侵台機率

記者張加／台北23日電
哈佛大學榮譽教授奈伊（Joseph Nye）認為，俄烏戰爭長期化，反而降低未來幾年中國大陸入侵台灣的可能性。（路透）
哈佛大學榮譽教授奈伊（Joseph Nye）認為，俄烏戰爭長期化，反而降低未來幾年中國大陸入侵台灣的可能性。（路透）

曾任美國國防部助理部長的哈佛大學榮譽教授奈伊（Joseph Nye）指出，台灣局勢可能是當前亞洲最類似烏克蘭的情況，但他認為，因俄烏戰爭長期化，反而降低未來幾年中國大陸入侵台灣的可能性。

奈伊近日在「韓美研究所」一場線上論壇表示，烏克蘭戰爭是一次「經典的誤判」；因俄羅斯總統普亭原以為俄軍會很快占領基輔，推翻烏克蘭總統澤倫斯基，並扶植一個親俄政府。

奈伊說，局勢發展至今，俄烏戰爭很可能變得曠日持久，烏克蘭戰局將很可能演變為一場長期的僵局。

奈伊指出，對於某些人而言，台灣局勢可能是在亞洲最類似於烏克蘭的情況，也有人預測北京會在四年內入侵台灣；但他個人的觀點是，未來幾年，北京入侵台灣的可能性會降低。

奈伊接著解釋，因為如果普亭不能在白俄羅斯這樣友好國家的陸地邊界上，以大規模軍隊成功占領基輔，而中國要對台灣發動兩棲行動的想法，他認為不太可行。

奈伊表示，如果中國國家主席習近平當前執政的主要目標是加強共產黨對中國的控制，若遠征台灣失敗，將可以算得上是可能擾亂其目標的變數之一；因此奈伊認為，可能由於烏克蘭的戰爭，「人們在台北可以睡得稍微輕鬆一點」。

不過，美國之音報導指出，奈伊與美國主流的看法似乎有所不同，包括拜登政府官員在內的美國主流觀點是，烏克蘭戰爭不會改變北京武統台灣的決心，他們反而會從俄羅斯軍隊在烏克蘭遭遇的挫敗中汲取教訓。

烏克蘭 白俄羅斯 北京

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