現代史上最衰運的股市投資人 靠這兩招自救

今年來全球股市已大跌22%，許多投資人恐慌的程度，堪與2008年10月金融海嘯和2020年3月新冠肺炎疫情嚴峻時期相提並論。美聯社

財經網站MarketWatch報導，「惡運貝蒂」（Betty Badluck）堪稱美國近代史上最倒楣的投資 人了，她過去40年來總共只投資六次，以後見之明來看，每次進場時機卻都慘不忍睹。

第一次是在1987年9月底。當時貝蒂對1980年代股市榮景沒能躬逢其盛深感惋惜，因此決定趁那年夏末股價開始拉回時進場撿便宜，她投資了400美元，經通膨率調整後相當於今天的1,000美元。不料數周後，美股 在10月19日崩盤，史稱「黑色星期一」，當天跌勢寫下單日最慘紀錄，慘況超過1929年10月24日華爾街股災。貝蒂投入的錢約四分之一在轉瞬間化為烏有。

經過那次慘痛教訓，貝蒂好幾年不敢再碰股市。直到1990年市況復甦後，她鼓起勇氣再次進場。那天是1990年1月31日，她投資450美元買股票 ，相當於今天投入1,000美元。怎知兩天後，伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）入侵科威特，油價飆漲，美股暴跌，全球陷入危機。貝蒂眼睜睜看著一部分血汗錢在眼前蒸發，欲哭無淚。

兩次淒慘經驗讓貝蒂發誓再也不碰股票，但1990年代大半時期，道瓊和那斯達克指數一直漲、漲、漲，讓她又起心動念。她想，過了這麼久了，應該安全了吧？於是在1998年7月31日投入560美元（也相當於今日的1,000美元）。可憐的貝蒂，數周後，俄羅斯爆發債務違約危機，拖垮避險基金巨人「長期資本管理公司」（LTCM），市場上一切都跌得唏哩嘩啦。

她的歹運並未就此結束，2000年3月底又試手氣，結果撞上科技股泡沫爆裂。後來，她在2001年8月底又進場，次月就碰上911恐怖攻擊事件爆發。2008年8月底進場，就在雷曼兄弟倒閉掀起全球金融海嘯的前夕。

這六次進場，時機再糟不過了。

但MarketWatch專欄作家艾倫茲（Brett Arends）指出，貝蒂做了兩件事，救了她自己。

一，貝蒂從未試圖挑選個股、基金或甚至市場。她投資的是某個比照MSCI世界指數（MSCI World index）的全球股市投資組合，內含美股和外國股票。

二，投入資金後，貝蒂雖看著市場大跌，但什麼都沒做。

結果貝蒂這些投資現在變得如何？答案是：「很不錯。」

儘管貝蒂選擇六個1980年代以來最糟的時刻投資，她進場後五年內的平均賺了20%，十年內平均報酬率更達到100%，也就是賺了一倍的錢。雖然選擇進場的時機糟糕透了，但五年後來看，這六次中有四次的投資從賠錢變成賺錢；視野拉長到十年來看，則全部都獲利。

時至今日，儘管貝蒂六筆投資總計只花了她3,500美元，她的投資組合今天價值達17,500美元，是投資金額的五倍多，而且已經把2022年賠的錢都算進去了。今年來全球股市大跌22%，貝蒂的投資組合也一樣。

經通膨調整後，貝蒂投資組合現在的價值是她投入金額的三倍。

「惡運貝蒂」當然是艾倫茲筆下的虛構人物，現實中進場時機再糟也不過像貝蒂這樣了。他想強調的是，像貝蒂這種運氣差到不能再差的投資人，都能獲致不錯的長期投資報酬，一般投資人只要眼光放遠，有必要恐懼市況會一直向下沉淪嗎?

全球市場如今已下跌逾20%，論「擇時進場」時機再糟也不會比貝蒂糟，現在買股票已不可能買在頭部，因為跌幅距高點已有一大段距離。至於未來一個月、三個月或三年走勢如何，無人能逆料，但據艾倫茲觀察，現在華爾街投資人恐慌程度僅2008年10月和2020年3月可相提並論，但事後證明那兩次都是買進的好時機。

最重要的是，存退休養老金的人投資股票不是看未來數周或數月，而是放眼未來數十年。艾倫茲認為，此刻買股票，運氣絕不會比「惡運貝蒂」糟。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點