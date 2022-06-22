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學者：停徵汽油稅將讓通膨更加惡化

記者顏伶如／綜合報導
學者表示，停徵汽油稅恐讓通貨膨脹更加惡化。圖為愛阿華州一位車主在給汽車加油。(美聯社)
學者表示，停徵汽油稅恐讓通貨膨脹更加惡化。圖為愛阿華州一位車主在給汽車加油。(美聯社)

拜登總統日前表示考慮為聯邦汽油稅(gas tax)提供「稅務假期」(tax holiday)，但學者表示，停徵汽油稅恐讓通貨膨脹更加惡化。

維拉諾瓦大學(Villanova University)經濟學教授費歐倫薩(David Fiorenza)對新聞周刊(Newsweek)表示，汽油價格變低之後，民眾手頭就有更多可以自由支配的金錢，能用來花在食物、度假、一日遊、休閒娛樂等，或者把錢存起來、償還欠款等，「這筆多出來的錢灌入經濟當中，將導致通膨惡化，狀況會比現在更加嚴重」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

費歐倫薩說，紓困金的發放就是導致如此結果，美國通膨高漲正是因為拜登政府及川普政府相繼「把錢倒進消費者口袋裡」。

聯邦汽油稅為每加侖徵收0.184元。

非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)先前公布研究報告指出，聯邦汽油稅如果暫停徵收10個月，疫情期間因為供應鏈問題引發的消費者需求增加，將進一步擴大。

新聞周刊報導分析，為聯邦汽油稅提供「稅務假期」的作法，雖然可以讓民眾加油時獲得立即感受，達到短期之內減輕壓力的效果，卻將同時造成通膨問題持續惡化，狀況變得比現在更為不堪。

羅耀拉馬利蒙特大學(Loyola Marymount University)經濟學教授狄凡恩(James Devine)指出，即使降低汽油稅，政府預算赤字還是可能增加，到頭來還是讓通膨走高。

狄凡恩受訪時說，推出「稅務假期」政策可能使得政府縮減基礎建設投資，從長期角度來看，能夠對抗通膨的效果有限。

狄凡恩表示，有關降低汽油稅的措施，主要用意是減輕開車民眾的痛苦，同時也為民主黨拉抬期中選舉的選情。他說，降低汽油稅在今年當中可以獲得的實際作用非常少，但具有象徵意義，因此對選民以及政治人物來說，類似的減稅政策都頗受歡迎。

拜登 預算 紓困金

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