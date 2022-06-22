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眾院財產申報：格林丈夫購買支持BLM公司股票29萬餘元

記者顏伶如／綜合報導
喬州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林的丈夫派瑞‧格林(Perry Greene)。(美聯社)
喬州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林的丈夫派瑞‧格林(Perry Greene)。(美聯社)

陰謀論團體「匿名者Q」支持者、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)曾說，參加「黑人的命也是命」(Black Lives Matter，BLM)社會運動的人都是「恐怖分子」，對於爭取反男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)權益運動也持反對立場。然而，根據格林20日提交給眾議院的最新財產申報紀錄，她的丈夫派瑞‧格林(Perry Greene)累計花費29萬5000元購買公開支持「黑人的命也是命」及支持LGBTQ權益的企業股票

「商業內幕」(Business Insider)網站報導，派瑞‧格林今年6月10日購買好市多(Costco)、高盛集團(Goldman Sachs)、家得寶(Home Depot)、英特爾(Intel)、雀巢公司(Nestle)、寶僑公司(Procter & Gamble)、優比速快遞(UPS)、Visa信用卡等企業持股。

報導指出，派瑞‧格林以數萬元手筆購買股票的企業，絕大多數都公開支持「黑人的命也是命」及LGBTQ權益。

過去幾個月裡，民主黨、共和黨籍國會議員都有不同提案推出，要求對國會議員配偶買賣股票訂定限制規範。

瑪潔瑞‧泰勒‧格林2021年4月曾說，「黑人的命也是命」是「我們國家面臨最嚴重的恐怖分子威脅」。她今年5月則表示，受到「跨性別恐怖分子」及學校裡的LGBTQ權益教育，雙性戀民眾恐將因此「滅絕」。她在影片中說：「或許，再過四代或五代之後，再也沒有雙性戀了，每個人都將變成同性戀、跨性別或非常規性別，或者其他50種或60種各式各樣的傾向。」

報導指出，瑪潔瑞‧泰勒‧格林的政治立場與丈夫購買股票的方向，出現明顯差異。

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor G...
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)。(美聯社)

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察膝蓋壓頸致死後，優比速快遞投注數百萬元給旗下基金會，做為社會公平倡議運動之用。雀巢公司企業領導團隊發表聲明說：「黑人的命也是命，這個價值觀在雀巢內部受到重視，在雀巢外部也受到我們的重視。」

Visa信用卡執行長凱利(Al Kelly)2020年7月則說，必須重視黑人的命也是命，並反省可以透過哪些行動，帶來真正的、可長可久的革心，終結社會不公及種族不平等。

報導指出，格林夫妻先前也曾購買與格林政治立場不同的企業股票，包括迪士尼(Walt Disney)以及沃爾瑪(Walmart)等。

根據財產申報紀錄，瑪潔瑞‧泰勒‧格林今年1月18日脫手價值1萬5000元的電玩遊戲商動視暴雪(Activision Blizzard)股票，時間點為微軟公司(Microsof)宣布以690億元收購動視暴雪的同一天。

瑪潔瑞‧泰勒‧格林並未回應「商業內幕」採訪要求。她在2021年9月接受「商業內幕」訪問時曾說，股票投資並不是她親自操盤，而是由獨立投資顧問代管。

黑人的命也是命 股票 LGBTQ

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