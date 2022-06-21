鳳凰城飆114度高溫 熱浪襲美 年死1500人一半是遊民

鳳凰城6月已出現華氏114度高溫，圖為街上自搭帳蓬的遊民在大太陽下抱著狗。(美聯社)

新冠疫情期間因失業繳不出房租，被逼流浪街頭的人，在鳳凰城加入「露營」街頭族，但6月熱浪襲美，該市已出現華氏114度高溫 ；全美每年約1500人死於高熱天氣，慈善團體說，其中約一半是無家可歸者。

「夏天的時候，晚上要找個夠涼、讓人睡得著又不被警察 趕的地方，很難。」鳳凰城流浪漢墨德洛克(Chris Medlock)說：「如果善心人願意讓我們進去他們家客廳躺下的話，也許可以活下來的人會更多。」

燠熱天在美國造成的死亡人數，比颶風、洪水和龍捲風加總起來還多。去年，鳳凰城所屬的郡339人死於燠熱，其中無家可歸者至少130人；華盛頓大學教授艾比( Kristie Ebi)說，如果這130人的死因不是大熱天，而是任何其他原因，「大家一定會把它當作大型傷亡事件。」

大熱天致死不限於美國最熱城市鳳凰城，其他都市也可能。哥倫比亞大學國際研究所資料顯示，今年夏天全球各地都可能有超乎往常的熱天。

去年夏天，西雅圖 等西北部都市破紀錄高溫，迫使部分居民在庭院、甚至屋頂過夜。華盛頓州就有好幾個流浪漢死於燠熱天，包括一名「住在」加油站的男子；俄勒岡州府首度開設24小時「消暑中心」；志工在波特蘭郊區流浪漢露營地分發瓶裝水和冰棒。

波士頓的中國城人多樹少，夏天也出現106度高溫，市政府不得不設法廣栽樹、搭遮陽棚、屋頂改用散熱材料，並廣設「消暑中心」讓市民避暑。

鳳凰城新成立的減熱辦公共室主任洪杜拉(David Hondula)是氣候學者；他說，在全球暖化趨勢下，大家必須設法保護「弱勢」族群，特別是無家可歸者，他們死於大熱天的概率，比有家可歸者高200倍。

他說，「美國、全世界氣溫持續上升，西雅圖、明尼亞波利斯、紐約、堪薩斯等抗熱經驗與設施均不足的都市，都得適應。」