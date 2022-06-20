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18歲女兒跨入色情影視行業 影星查理辛勸阻無效喊無奈

編譯柯立偉／綜合20日電
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)

好萊塢明星查理辛(Charlie Sheen)女兒莎米(Sami Sheen)3月年滿18歲，她送給自己的生日禮物就是在知名色情付費影音平台「OnlyFans」創立帳號，跨入色情影視行業；查理辛多次勸說均無功而返，最後只能無奈支持，「不要太過分就好」，但莎米的媽媽、查理辛前妻、影星丹妮絲．理查德(Denise Richards)對此沒任何意見，直說自己支持女兒任何決定。

莎米首先在社群媒體Instagram上宣布這項消息，媽媽理查德看到之後立刻回應說：「莎米，我會永遠支持妳、做妳最強力的後盾，我愛你。」

不過時隔僅一天，莎米的父親查理辛就表達他不同意女兒的決定；查理辛接受採訪時說：「我真的沒辦法苟同莎米的所作所為，但既然我沒辦法阻止她，我只能說我希望她OnlyFans帳戶的內容可以有品味一點，不要出賣她的靈魂與正直；現在她畢竟年滿18歲了，又跟她媽媽住一起，我有點鞭長莫及，如果跟我住一起，我不可能讓這種事發生。」查理辛本身是好萊塢知名的花花公子，爆出不少情色新聞。

對於查理辛的看法，前妻理查德很快在社群媒體上發文反擊；她說：「莎米已經18歲了，我們現在在爭執的話題不是孩子周末假日去誰家過這種問題了；身為父母，對於兒女任何決定，能做的只是在她身後提供指導與建議，但仍必須相信她的判斷並尊重她最終的決定。」

理查德進一步以自身經驗為例指出，自己18歲的時候光拍個Playboy都掙扎許久，所以其實她非常羨慕女兒在18歲時對自己的身材有自信，當然支持女兒的決定。

網路上也不乏保守網友批評理查德根本是「眼睜睜看女兒走入火坑卻見死不救」，但理查德反駁說：「我這幾個月來深入地研究了一下OnlyFans，說真的我認為這就只是個跟推特或YouTube一樣，透過拍影片賺錢的平台而已；在OnlyFans上拍色情片到底跟在推特發比基尼照有什麼本質上的區別？」

好萊塢影星查理辛(右)與影星前妻理查德(左)，對剛滿18歲女兒登錄色情網站，意見...
好萊塢影星查理辛(右)與影星前妻理查德(左)，對剛滿18歲女兒登錄色情網站，意見不同。(Getty Images)

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