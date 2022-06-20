我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擲硬幣決定參戰 台灣志願兵赴烏：為人生留念

Google前CEO：半導體依賴台灣 危害美國國安

共和黨候選人「獵殺紅皮藍骨」競選廣告涉暴 臉書下架

編譯孫梁／綜合20日電
密蘇里州共和黨聯邦參議員候選人格雷騰斯。(美聯社)
密蘇里州共和黨聯邦參議員候選人格雷騰斯。(美聯社)

臉書(Facebook)20日刪除角逐聯邦參議員的密蘇里州共和黨人格雷騰斯(Eric Greitens)的一則競選視頻廣告，畫面是格雷騰斯手持霰彈槍，宣布要去獵捕「紅皮藍骨」(Republican In Name Only，RINO，即名義上的共和黨人)。臉書認為，這則廣告違反了公司的禁止暴力與煽動的政策。

格雷騰斯自稱是海軍海豹突擊隊成員，視頻中他在一棟建築外面對參與獵捕的突擊隊員小聲說：「RINO是以腐敗為食的群體，但他們懦弱膽怯。」說罷，作戰小組衝破房門，向裡面投擲一枚閃光彈。

格雷騰斯在爆炸後的煙霧中現身，他說：「大家都來參加『讓美國再度偉大(MAGA)的團隊』，就可領到獵捕RINO的許可。而且許可沒有獵捕數量與品種的限制，在國家獲得全面救贖前，許可將一直有效。」

但臉書不是對格雷騰斯競選廣告做出回應的唯一社群媒體，推特表示，格雷騰斯的推文違反濫用推文的規定，但公司仍決定不予刪除，而是繼續保留，只是不能被更多地轉發與分享。

格雷騰斯的競選團隊沒有對臉書和推特的舉措做出回應，競選經理強森(Dylan Johnson)說：「如果有人不理解廣告的含義，而是給出其他的解釋，他們不是在撒謊就是啞巴」。

格雷騰斯是密蘇里州前州長，2018年因被控訛詐、奴役和性侵等醜聞而下台。格雷騰斯的前妻在與前夫爭奪子女監護權的法庭文件中指出，格雷騰斯有家暴行為。前妻認為格雷騰斯是個虐待狂，他的行為不穩和並有脅迫性，因此應限制他接觸武器。

密蘇里州共和黨參議員候選人格雷騰斯推出競選廣告，顯示他手持霰彈槍(中)，宣布要去...
密蘇里州共和黨參議員候選人格雷騰斯推出競選廣告，顯示他手持霰彈槍(中)，宣布要去獵捕「紅皮藍骨」，結果影片遭臉書撤下。(美聯社)

臉書 密蘇里州 共和黨

上一則

特斯拉大裁員未依規定給遣散費 內州2員工擬提集體訴訟

下一則

人口最多的軍事基地 布拉格堡設「浮動太陽能發電廠」

延伸閱讀

拜登打通膨 考慮停徵聯邦汽油稅 本周做決定

拜登打通膨 考慮停徵聯邦汽油稅 本周做決定
堅持生命始於受精 德州共和黨籲學校禁性教育

堅持生命始於受精 德州共和黨籲學校禁性教育

高通膨 美民主黨基層選民受創最深 怎甩鍋？

高通膨 美民主黨基層選民受創最深 怎甩鍋？
民調：53%認經濟已衰退 對拜登認同度幾乎砍半

民調：53%認經濟已衰退 對拜登認同度幾乎砍半

熱門新聞

91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。(取材自ingimage)

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

2022-06-19 22:39
新調查發現，繳稅負荷重到讓四分之一住海外的美僑認真考慮放棄美國籍。(取材自推特)

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

2022-06-17 22:15
現場人潮眾多，聽到槍聲後驚逃。(取材自推特)

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

2022-06-20 01:06
美鈔示意圖。(路透)

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增

2022-06-16 20:54
45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14

超人氣

更多 >
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個
歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失