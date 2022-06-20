共和黨候選人「獵殺紅皮藍骨」競選廣告涉暴 臉書下架

密蘇里州共和黨聯邦參議員候選人格雷騰斯。(美聯社)

臉書 (Facebook)20日刪除角逐聯邦參議員的密蘇里州共和黨 人格雷騰斯(Eric Greitens)的一則競選視頻廣告，畫面是格雷騰斯手持霰彈槍，宣布要去獵捕「紅皮藍骨」(Republican In Name Only，RINO，即名義上的共和黨人)。臉書認為，這則廣告違反了公司的禁止暴力與煽動的政策。

格雷騰斯自稱是海軍海豹突擊隊成員，視頻中他在一棟建築外面對參與獵捕的突擊隊員小聲說：「RINO是以腐敗為食的群體，但他們懦弱膽怯。」說罷，作戰小組衝破房門，向裡面投擲一枚閃光彈。

格雷騰斯在爆炸後的煙霧中現身，他說：「大家都來參加『讓美國再度偉大(MAGA)的團隊』，就可領到獵捕RINO的許可。而且許可沒有獵捕數量與品種的限制，在國家獲得全面救贖前，許可將一直有效。」

但臉書不是對格雷騰斯競選廣告做出回應的唯一社群媒體，推特表示，格雷騰斯的推文違反濫用推文的規定，但公司仍決定不予刪除，而是繼續保留，只是不能被更多地轉發與分享。

格雷騰斯的競選團隊沒有對臉書和推特的舉措做出回應，競選經理強森(Dylan Johnson)說：「如果有人不理解廣告的含義，而是給出其他的解釋，他們不是在撒謊就是啞巴」。

格雷騰斯是密蘇里州前州長，2018年因被控訛詐、奴役和性侵等醜聞而下台。格雷騰斯的前妻在與前夫爭奪子女監護權的法庭文件中指出，格雷騰斯有家暴行為。前妻認為格雷騰斯是個虐待狂，他的行為不穩和並有脅迫性，因此應限制他接觸武器。