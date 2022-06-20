大華府去年1/3民眾糧食不足 為何吃不飽？要怪2原因

大華府2021年有三分之一民眾吃不飽，基本生活所需的糧食供應不足。（記者張筠／攝影）

首都食物銀行(Capital Area Food Bank)近日發布最新報告顯示，大華府 存在食品供應和資源分配結構不均的兩個現象，2021年華府有三分之一居民面臨糧食不足、生活無法保證基本營養(food insecure)，甚至吃不飽的問題，部分社區的民眾長期飢餓，而新冠疫情 也加劇此情況。

首都食物銀行首次與芝加哥大學的全國輿論研究中心聯合推行社會調查，研究4000名住在華府、馬州 蒙郡、喬治王子郡、維州費郡、阿靈頓郡、威廉王子郡、亞歷山卓市民眾的生活狀態，發現三分之一民眾為基本的糧食供應苦惱。

根據美國農業部定義，「食品不安全」(food insecurity)為無法持續獲得足夠糧食來維持健康生活，在調查民眾中，馬州喬治王子郡近一半民眾都無法確保糧食供應，華府則有36%面臨相似情況。

首都食物銀行首席執行官穆蒂亞(Radha Muthiah)表示，此結果令人痛心，該組織2021年創紀錄的分發了6400萬份餐食，「很多接受救濟的民眾一天就指望著一頓飯，還有很多民眾吃了上頓沒下頓。」

糧食不足的現象也存在明顯的族裔差別，最嚴重的為西語裔社區，大華府的西語裔社區中，有55%人無法確保基本生活的糧食供應，而非裔社區的該比率為50%，白人為13%，其他族裔為32%；此外家庭兒童數量也影響食品安全狀態，數據顯示，2021年大華府地區養育兩個孩子的家庭，面臨糧食不足的概率是沒有孩子者的兩倍，對兒童的身心發育都是威脅。

該調查顯示，糧食不足的家庭中有77%於2021年有就業，但仍有近一半的家庭年收入比2020年3月前低，反映新冠疫情加劇資源分配不均，經濟壓力也直接影響到民眾的基本物質生活，這些家庭中有超過一半的人表示，疫情後無法支付信用卡，42%人在過去兩年都無法繳納房租或還房貸。

首都食物銀行根據調查結果提出解決方案，建議私營企業提供生活補貼、帶薪病假、探親假等，公共部門也可增加援助，分擔民眾的基本生活開銷，讓基本薪資能用於提高生活品質，而不用為一日三餐苦惱。

此外該報告也建議各地完善超市、便利商店等資源的公平分配，華府第七、八區分別僅有兩個大型超市，而第三區有13個，其中有不少專賣酒飲的商店，且還有更多超商正考慮進駐。