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這個社區今起宵禁到9月 只禁青少年 防夏夜開趴擾民

編譯周芳苑／綜合報導
新州數個海濱鎮為防範青少年暑期開派對鬧事而制定宵禁。圖為年輕人聚集海灘嬉戲。(美聯社)
新州數個海濱鎮為防範青少年暑期開派對鬧事而制定宵禁。圖為年輕人聚集海灘嬉戲。(美聯社)

新澤西州湯姆斯河市(Toms River)在5月底國殤日周末傳出青少年擾亂治安遭居民投訴後，宣布屏障島(barrier island)海灘社區宵禁將延長至9月底。

湯姆斯河市長希爾(Mariuce "Mo"Hill)發表聲明說，政府為回應社區居民對國殤日周末青少年不守規矩行為的投訴，決定恢復對17歲及以下青少年宵禁；該市去年和前年夏天都宵禁。

這波宵禁將從20日開始、持續到9月30日，宵禁期內，晚上11點至凌晨5點禁止17歲及以下未成年人在沒有父母或監護人陪伴下到北灘(North Beach)和奧特利海灘(Ortley Beach)活動；但遇到醫療緊急情況、往返工作場所、往返宗教或教育活動以及往返私人聚會除外。

青少年如果依父母或監護人指示，可在宵禁時段內進行不違規的事。

今年與前兩年的宵禁規定不盡相同，2020年和2021年宵禁地區不包括奧特利海灘，此外，2020年宵禁從晚上9點開始、2021年從晚上10點開始。

一旦違反宵禁，可能被控擾亂秩序，並將受到懲處。

希爾市長透過聲明說，2020、2021年宵禁運作良好，居民幾乎沒有受到任何干擾，不希望今年國殤日假期周末發生的事情重演；在社群媒體上四處鼓吹「彈出式」派對(pop-up parties)的威脅下，必須授權警察維護社區的寧靜。

警察局長利特爾(Mitch Little)說，宵禁旨在因應年輕人對公共和私人財產的破壞；他說，「我們有責任維護社區的生活品質。」

根據電視媒體WNBC 報導，也實施宵禁的新澤西州布里克鎮(Brick Township)宵禁時間提前一個小時，從晚上10點開始，大洋城(Ocean City)也從晚上10點開始實施宵禁。

宵禁 新澤西州 警察

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