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訪美菲律賓政府律師 費城搭優步遭尾隨槍殺

記者顏伶如／綜合報導
36歲的菲律賓政府律師拉耶洛(John Albert Laylo)訪問美國期間，在費城遭遇槍殺身亡。取自Twitter@Joe Holden
36歲的菲律賓政府律師拉耶洛(John Albert Laylo)訪問美國期間，在費城遭遇槍殺身亡。取自[email protected] Holden

美聯社報導，菲律賓官員20日證實，政府律師拉耶洛(John Albert Laylo)訪問美國期間，在費城遭遇槍殺身亡。菲國官員呼籲美方必須將歹徒繩之以法。國家廣播公司(NBC)報導，拉耶洛18日清晨4時10分左右，與母親一同搭乘優步(Uber)前往機場準備搭機途中等紅燈時，遭不明人士從尾隨車輛連開數槍，頭部中彈後緊急送醫，19日宣告不治。

國家廣播公司報導，根據警方初步調查，拉耶洛18日清晨與母親一同搭乘優步，準備前往費城國際機場(Philadelphia International Airport)搭機，4時10分左右在賓州大學(University of Pennsylvania)附近路段等紅燈時，被後方一部黑色車輛裡的不明人士連開數槍。槍手把車子開到優步旁邊繼續開槍，然後揚長而去。

警方表示，拉耶洛後腦中彈，緊急送醫之後19日宣告不治。報導指出，警方到目前為止並未逮捕任何嫌犯，也未找到作案槍枝，全案正由警方兇殺案偵查小組調查中，警探將透過調閱監視器錄影帶尋找線索。

警方並未對媒體透露槍手作案動機為何，也未說明拉耶洛的母親與優步司機是否也是槍手鎖定目標。

拉耶洛的母親莉亞‧拉耶洛(Leah Bustamante Laylo)19日在臉書發文寫道，35歲兒子已於19日上午10時33分過世。

她指出，從來不曾想到，到美國度假行程即將結束時，竟會發生如此慘痛事件，「我們一起出門旅行，也應該一起回家才對。但我即將帶著躺在棺材裡的他返鄉」。臉書發文中附上多張母子兩人在美國旅行的照片。

美聯社報導，菲律賓駐美總領事卡托(Elmer Cato)已前往醫院慰問莉亞‧拉耶洛。卡托指出，莉亞‧拉耶洛在槍擊事件中因為玻璃碎片而受到輕傷。

卡托表示，原本拉耶洛母子計畫從費城搭機前往芝加哥轉機，然後經由洛杉磯返回馬尼拉；拉耶洛此行到費城是探望一名親戚，槍擊案件發生時間點大約是拉耶洛母子離開親戚公寓後的5分鐘。

費城 機場 臉書

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