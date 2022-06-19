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長周末返家波折 他航班被取消6次、受困2天

長周末返家波折 他航班被取消6次、受困2天

編譯徐薏茹／綜合19日電
全美各機場周末旅客近244萬，但天候和飛行員短缺，這兩天共有1500班次航班取消。（Getty Images）
全美各機場周末旅客近244萬，但天候和飛行員短缺，這兩天共有1500班次航班取消。（Getty Images）

「6月節」長周末受到風暴及航空業人力短缺影響，全美各地機場連續第四天處於混亂場面；德州一名電視台的氣象主播在推特分享他艱辛的返家之旅，他被困在密爾瓦基和芝加哥整整兩天，班機被取消多達六次。

溫克利(Shel Winkley)是KBTX News的氣象主播，周末他在推特發布一系列貼文，分享他一波三折的旅程。

根據航班追蹤網站Flight Aware消息，19日達美航空(Delta)取消6%航班；聯合航空(United Airlines)取消3%航班；溫克利搭乘的美國航空(American Airlines)當日有5%的班機延誤。東北與東南地區的風暴導致自16日起，全美已有超過4000個航班被取消。

德州KBTX News的氣象主播溫克利，分享他周末一波三折的旅途。（取自推特）
德州KBTX News的氣象主播溫克利，分享他周末一波三折的旅途。（取自推特）

溫克利的返家之旅從13日開始，當時他飛往密爾瓦基的班機延誤四小時，好不容易飛抵該區域卻遇到大風暴侵襲，機長最後宣布先轉往威斯康辛州麥迪遜(Madison)機場，並在當地等待風暴過去。

溫克利在晚間7時降落密爾瓦基，但他必須再度等待，因為行李還在稍晚的另一班機上。後來由於故障問題，班機再度延後到隔日上午，溫克利住進飯店，不久後又收到另一次班機延遲通知。

美國航空提供一輛巴士前往芝加哥機場，改搭其他航班。溫克利搭上巴士到芝加哥後，由於機械問題，航班再度延遲，與此同時，原先在密爾瓦基的班機已經準備起飛。

好不容易再度登機，維修小組很快又返回，這次是修理駕駛艙；隨後因維修問題無法解決，乘客只得再度下飛機。

溫克利貼文表示，當他們在等待時，原先留在密爾瓦基的旅客已經抵達德州。

晚間11時左右，溫克利預定的另一航班被取消，於是他決定改搭別的航班；終於在19日早晨踏上德州土地，這才結束他曲折的返家之旅。

風暴 德州 機場

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