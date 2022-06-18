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愛阿華州高等法院裁定「墮胎非基本權」 推翻4年前判例

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愛阿華州高等法院裁定「墮胎非基本權」 推翻4年前判例

編譯陳韻涵／綜合18日電
愛阿華州高等法院裁決，墮胎權並非受保護的基本權利。圖為抗議者在州議會反對收緊墮胎權。(美聯社)
愛阿華州高等法院裁決，墮胎權並非受保護的基本權利。圖為抗議者在州議會反對收緊墮胎權。(美聯社)

愛阿華州高等法院17日推翻該州四年前裁定該州州憲法保障墮胎權的判例，認為墮胎權並非愛州憲法及聯邦法律保障的基本隱私權之一；這項裁定也替州議會限制或全面廢除該州墮胎權鋪路。

愛州高等法院目前幾乎全由共和黨任命的法官掌控；美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這項裁決在聯邦最高法院預料將推翻1973年攸關婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)前做出，若果真如此，愛州議員可能不用透過冗長費時的修改州憲流程，就能輕易促成全州禁墮胎規定。 

愛州2018年的判例以五票對兩票裁定「自己身體自主權和所有權是自由的核心」；然而，法官曼斯費爾德(Edward Mansfield)在17日的判決書中寫道，法院沒有義務遵守前例，尤其是在評估憲法權利的案件或近期裁決的案件中。

愛州高等法院這項決定從墮胎業者提出的告訴衍生而來，該訟案挑戰2020年法律要求欲墮胎孕婦必須等待24小時才能進行墮胎手術的規定；愛州高等法院的裁決表示，目前想墮胎的孕婦必須在時隔24小時後，二度造訪墮胎診所；反對者表示，這增加了部分孕婦墮胎的難度。

美國公民自由聯盟(ACLU)愛州法律主任奧斯騰(Rita Bettis Austen)說：「法院今日裁決是令人震驚的翻轉，但愛州墮胎仍合法，我們將持續挑戰這項24小時的兩次預約規定。」 

計畫生育」(Planned Parenthood)北中部州發言人希納‧朵莉(Sheena Dooley)說：「我們肯定有一場長期戰鬥要打，愛州人必須介入並挺身對抗，沒有比現在更重要(的時刻)。」

墮胎 手術 計畫生育

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