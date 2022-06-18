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紐約聯準銀行模型預測 美今明年經濟硬著陸機會達80%

編譯黃淑玲／綜合外電
紐約聯準銀的模型預測顯示，美國的通膨要到明年以後才會慢慢消退。圖為洛杉磯一處加油站13日貼出的價目表。 路透
紐約聯準銀的模型預測顯示，美國的通膨要到明年以後才會慢慢消退。圖為洛杉磯一處加油站13日貼出的價目表。 路透

紐約聯準銀行周五（17日）的報告指出，今、明兩年，美國經濟很可能走向萎縮，因為根據該行的模型預測，美國經濟「硬著陸」的機會約80%。

紐約聯準銀行推估美國經濟路徑將如何發展的模型顯示，美國經濟會發生1990年代那般衰退的「硬著陸」機會，大概有80%；而所謂「軟著陸」的機會，只有10%。

模型預測美國今年的經濟會萎縮0.6%，明年會萎縮0.5%。通膨今年依舊會一直很高，明年以後才會慢慢消退。

紐約聯準銀行提醒，他們的模型所做的展望，並非央行官方正式預測。此一最新模型推估結果，比3月時做的更為悲觀。主要是這次經濟學家把通膨一再飆高、聯準會（Fed）貨幣政策比預期更鷹等因素納入。

Fed周三宣布升息3碼後，主席鮑爾說，他不認為升息必然導致經濟下行，強調聯準會「沒有要誘發衰退。」聯準會那時發布的預測是，升息將使失業率中等程度上揚，但沒有提及經濟會走下坡。

但是許多Fed以外的觀察家，包括前聯準會官員，都相信聯準會必須採取的升息舉措將導致美國經濟衰退。前紐約聯準銀行總裁杜雷周二在華爾街日報舉辧的活動上就表示，「很短期之內，我不認為會衰退。我想以硬著陸來看，最可能會在2023年到2024年左右。」他說，通膨維持在高點愈久，硬著陸的風險就愈高。

聯準會 升息 華爾街

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