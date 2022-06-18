拜登將訪沙烏地 淡化與王儲穆罕默德會面

沙烏地阿拉伯實際領導人王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。美聯社

總統拜登 今天淡化他將與充滿爭議的沙烏地阿拉伯 實際領導人王儲穆罕默德在一場會議碰面，強調他出訪沙國的原因並非與對方會面。

法新社報導，拜登將在7月中旬前往沙烏地阿拉伯出席波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）區域峰會。白宮表示，拜登除了將與沙國形式上領導人國王沙爾曼（King Salman）會面，也將與他的團隊見面，值得注意的是當中包括穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

美情報當局將沙烏地阿拉伯裔異議記者卡舒吉 （Jamal Khashoggi）2018年遭到殘忍殺害的事件歸咎於王儲穆罕默德。哈紹吉擁有美國永久居留權，替美國「華盛頓郵報」撰文。

拜登今天面臨記者詢問，他與王儲穆罕默德會面時將如何處理這項議題，他回答：「一如我過往一貫處理方式。我不會和他見面，我不會和MBS見面。」MBS是穆罕默德的縮寫。

拜登表示：「我是去參加一場國際會議，他是與會人士之一，就像今天有許多人出席討論會。」他指的是今天稍早由他主持的一場國際氣候峰會。

拜登曾說過，卡舒吉謀殺案令沙烏地阿拉伯成為「被排斥的國家」。但他這回訪問沙國，預料將施壓對方提高產油量，期盼讓美國節節攀升的燃料價格與通貨膨脹降溫。

不過，沙烏地阿拉伯對於拜登這趟行程發表的聲明則較直接，單純指出拜登會先與國王沙爾曼會面，之後與王儲穆罕默德見面。