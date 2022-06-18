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拜登將訪沙烏地 淡化與王儲穆罕默德會面

中央社華盛頓17日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯實際領導人王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。美聯社
沙烏地阿拉伯實際領導人王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。美聯社

總統拜登今天淡化他將與充滿爭議的沙烏地阿拉伯實際領導人王儲穆罕默德在一場會議碰面，強調他出訪沙國的原因並非與對方會面。

法新社報導，拜登將在7月中旬前往沙烏地阿拉伯出席波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）區域峰會。白宮表示，拜登除了將與沙國形式上領導人國王沙爾曼（King Salman）會面，也將與他的團隊見面，值得注意的是當中包括穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

美情報當局將沙烏地阿拉伯裔異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年遭到殘忍殺害的事件歸咎於王儲穆罕默德。哈紹吉擁有美國永久居留權，替美國「華盛頓郵報」撰文。

拜登今天面臨記者詢問，他與王儲穆罕默德會面時將如何處理這項議題，他回答：「一如我過往一貫處理方式。我不會和他見面，我不會和MBS見面。」MBS是穆罕默德的縮寫。

拜登表示：「我是去參加一場國際會議，他是與會人士之一，就像今天有許多人出席討論會。」他指的是今天稍早由他主持的一場國際氣候峰會。

拜登曾說過，卡舒吉謀殺案令沙烏地阿拉伯成為「被排斥的國家」。但他這回訪問沙國，預料將施壓對方提高產油量，期盼讓美國節節攀升的燃料價格與通貨膨脹降溫。

不過，沙烏地阿拉伯對於拜登這趟行程發表的聲明則較直接，單純指出拜登會先與國王沙爾曼會面，之後與王儲穆罕默德見面。

拜登 沙烏地阿拉伯 卡舒吉

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