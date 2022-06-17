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稅負太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

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稅負太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

記者張聲肇／綜合報導
新調查發現，繳稅負荷重到讓四分之一住海外的美僑認真考慮放棄美國籍。(取材自推特)
新調查發現，繳稅負荷重到讓四分之一住海外的美僑認真考慮放棄美國籍。(取材自推特)

綠鈔外僑稅務公司(Greenback Expat Tax Services)調查發現，美國報稅負荷太重，以至於四分之一旅居海外的美僑認真考慮放棄美國籍。

該公司對僑居121國的3200名美國人意見調查後指出，海外僑民約有四分之一「嚴肅考慮」放棄美國籍，最主要的原因就是向美國報稅，負荷太繁重。

公司共同創辦人麥奇根(David McKeegan)說，儲蓄退休金、購置房產這些看來稀鬆平常的事，改到海外進行，「有時候偏偏就會讓你吃盡苦頭」。

僑居海外的美國公民每年申報所得稅時，全球各地的收入都要列出，包括薪水、生意獲利、投資回收，通常須向兩國政府申報。

雖然美國的稅制有免雙重課稅的條款，可以把海外收入和抵稅額都列為免稅，很多海外僑民仍反對「雙重報稅」，因為要花太多時間和成本完成。接受民調的美僑約有80%認為，他們人在海外的期間，根本無需向美國報稅。

僑民的海外銀行帳戶，包括聯名共同帳戶，只要有列名的帳戶，存款曾超過1萬美元，就得向財政部申報，否則可能受罰；例如，儲蓄存款帳戶有5000元，另外投資帳戶有4750元，哪一天突然某支股票小賺了一筆，增至5025元，即使全年365天只有一天這樣，都需向財政部申報。

不報會被處罰，若被裁定「有意」避稅，欠稅會高達12萬9210元或銀行帳戶餘額的50%；麥奇根說，「惹上這種麻煩的人，這時候就頭痛了。」

2020年，破紀錄的6705名美國人放棄美國籍，去年陡降為2426人。不過，人數陡降可能因為很多美國駐外領使館在新冠疫情關閉。國務院估計，2020年僑居海外的美國公民約有900萬。

麥奇根說，調查結果也顯示，高達86%僑居海外的美國人認為，他們關切的議題不太可能獲得處理。

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