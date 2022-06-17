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洪澇、酷熱、野火 氣候災害威脅全美國家公園

編譯陳韻涵／綜合17日電
亞利桑納州的巨人柱仙人掌因耐不住乾旱，部分已逐漸枯死。(美聯社)
亞利桑納州的巨人柱仙人掌因耐不住乾旱，部分已逐漸枯死。(美聯社)

暴雨造成洪災，重創占地跨越三州黃石國家公園(Yellowstone National Park)，目前雖然很難直接將黃石的災害歸咎於地球迅速暖化，但科學家示警，未來幾年與氣候變遷相關的災害將影響全美423座國家公園，幾乎沒有一座國家公園得以倖免於地球升溫的危害。

這是繼1988年大火之後，時隔34年，美國第一座國家公園再次因為天災關閉所有入口。

紐約時報報導，全球暖化的威脅如出一轍，火災、乾旱、冰蓋消融、海平面升高與熱浪；蒙大拿州的冰河國家公園已經開始倒數冰川所剩無幾的年月，亞利桑納州的巨人柱(Saguaro)國家公園以著名的巨人柱仙人掌遠近馳名，但就連耐旱的仙人掌也難耐高溫而逐漸枯死。

極端炎熱的高溫是加州約書亞樹(Joshua Tree)國家公園的一大危機，科學家擔心幾年過後該國家公園可能會沒有約書亞樹；約書亞樹因為升溫及森林野火而逐漸死去，2020年大火奪走130萬顆約書亞樹的生命，迫使該國家公園畫設一區為「約書亞樹殘骸墓園」。 

氣候變遷使美國各地升溫情況盡顯，但許多位處高海拔地區、乾旱西南部或北極地區的國家公園也受到全球暖化的影響；2018年研究顯示，全美各地國家公園的平均升溫速度是各地的一倍之多。

科學家示警，氣候變遷帶來的相關災害，國家公園幾無一能倖免。圖為黃石公園暴雨成災，...
科學家示警，氣候變遷帶來的相關災害，國家公園幾無一能倖免。圖為黃石公園暴雨成災，公園入口處溪水暴漲。(美聯社)

非營利的無黨派倡議組織「國家公園保育協會」(NPCA)氣候變遷主任史岱芬妮‧柯迪希(Stephanie Kodish)說：「國內400多座國家公園，每一座都在受苦。」

柯迪希表示，極端氣候的荼毒在大多數情況下顯而易見，人類活動導致溫度升高破壞了人們視為逃離日常生活、堵車及水泥鋼筋大樓的原始林地。她說：「我們基本上選擇了剷除前人遺留給我們的世界瑰寶。」

除了乾旱之外，氣候變遷造成的危害，從佛州到阿拉斯加隨處可見。

邁阿密西南部幅員廣闊的大沼澤地(Everglades)國家公園受海平面上升影響，地下水鹽化，威脅當地熱帶蘭花及其他野生動物的生存環境。

夏日野火威脅優勝美地(Yosemite)國家公園，愈來愈多鋸木被燒得只剩焦黑樹頭，園方管理員也疲於應對詭異天候，去年1月強風掃壞15棵成熟樹木，壓垮當時甫竣工的遊客中心；過去兩年的幾場野火，燒毀紅杉和國王峽谷(Sequoia & Kings Canyon)國家公園數以千計巨杉。

國家公園局採取各式方法應對氣候變遷，去年通過的聯邦基礎建設預算案中，有17億元用以協助各國家公園因應氣候災害。

加州的約書亞樹難敵山林火災和高溫。(美聯社)
加州的約書亞樹難敵山林火災和高溫。(美聯社)

氣候變遷 暖化 高溫

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