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科學家警告：多年的氣候變遷危機正在美西發生

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科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

記者顏伶如／綜合報導
亞利桑納州、內華達州交界的米德湖(Lake Mead)是全美規模最大的人造湖兼水庫，提供美國西南部數千萬民眾供水，如今蓄水量卻遠低於預估值。Getty Images
亞利桑納州、內華達州交界的米德湖(Lake Mead)是全美規模最大的人造湖兼水庫，提供美國西南部數千萬民眾供水，如今蓄水量卻遠低於預估值。Getty Images

有線電視新聞網(CNN)17日報導，美國西部目前出現的超級乾旱(megadrought)、暴雨成災等狀況，就是多年來科學家不斷提出警告的氣候變遷危機。

乾旱監測中心(U.S. Drought Monitor)16日公布最新統計數據顯示，目前西北部大量降雨，與西南部又乾又熱形成明顯對照，這是氣候變遷危機正在擴大的跡象，天候狀況將趨於兩極化，偶爾突然出現異常反差。監測報告指出，西北部太平洋沿岸過去幾周乾旱問題獲得改善，今年4月間有55%地區缺水，到了本周則降至25%。

乾旱監測中心監測報告指出，受到降雨及氣溫低於平均值影響，西北部太平洋沿岸到北平原區乾旱狀況紛紛獲得改善，但暴風雨持續為西北部帶來降雨與降雪的同時，相同情形卻沒有出現在加州及美國西南部。

開墾局(U.S. Bureau of Reclamation)本周公布預測指出，亞利桑納州、內華達州、加州從明年開始，能夠從科羅拉多河(Colorado River)獲得的水源將大幅減少。

座落於亞利桑納州、內華達州交界的米德湖(Lake Mead)是全美規模最大的人造湖兼水庫，提供美國西南部數千萬民眾供水，但現在蓄水量卻遠低於預估值。2021年8月，開墾局預測米德湖水庫水位在2022年6月底可望達到海拔1059呎，如果出現最糟糕的假設情境，水庫水位可能有海拔1057呎，但現在米德湖水庫實際水位卻只有海拔1045呎。

有線電視新聞網報導，新墨西哥州目前有兩起全州史上規模最大的野火正在燃燒，當地氣溫比歷年平均值高了大約華氏5度至10度，州內西部及南部地區則有嚴重乾旱。

報導指出，新墨西哥州逾50%地區現正遭逢罕見乾旱，相較之下，今年1月間州內並沒有任何地區發生乾旱。極度乾旱的狀況，讓新墨西哥州今年野火問題嚴重程度可能超越往年。

洛薩拉摩斯國家實驗所(Los Alamos National Laboratory)日前公布最新研究報告指出，分布於科羅拉多州、懷俄明州及猶他州境內的科羅拉多河上游盆地部份區域，由於山頂積雪融化速度加快，河水流量將比往年提前達到高點，未來數十年集水山區降雪量恐將減少60%。

主持這項研究的水文學者班尼特(Katrina Bennett)說：「可以確定的是，我們認為未來將變得更加炎熱。」

班尼特說，未來河川將變得只有少量水流，土壤則變得越來越乾燥，山頂積雪同樣減少，屆時將發生前所未見的極度乾旱。

新墨西哥州 加州 氣候變遷

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