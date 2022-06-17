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發表公開信批評馬斯克推文 SpaceX數名員工被炒魷魚

記者顏伶如／綜合報導
SpaceX數名員工日前發表公開信，批評創辦人兼執行長馬斯克在社群媒體的言行「經常成為議題失焦及導致公司難堪的原因」，據悉參與草擬及散布公開信的員工中，至少5人已被開除。Getty Images
SpaceX數名員工日前發表公開信，批評創辦人兼執行長馬斯克在社群媒體的言行「經常成為議題失焦及導致公司難堪的原因」，據悉參與草擬及散布公開信的員工中，至少5人已被開除。Getty Images

太空探索科技公司(SpaceX)數名員工日前發表公開信，批評創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)在社群媒體的言行「經常成為議題失焦及導致公司難堪的原因」，信中呼籲公司主管應譴責馬斯克，企業文化也應朝向多元化包容發展。路透社17日報導，兩名知情人士透露，參與草擬及散布公開信的太空探索科技公司員工當中，至少5人已被開除。

紐約時報報導，太空探索科技公司總裁兼營運長蕭特威爾(Gwynne Shotwell)在電郵對員工表示，已經針對公開信展開調查，「與事件有關的某些員工已被革職」。

報導指出，革職理由是公開信的散布讓其他員工感覺「不舒服、受到威脅及遭到霸凌，還有憤怒」，其他員工覺得受到施壓，被迫連署某些與他們價值觀不符的聲明。

標題為「給太空探索科技公司主管階層的公開信」的信函寫道，馬斯克一手創立公司，如今卻「經常成為議題失焦及導致公司難堪的原因」。

信中要求公司主管應迅速與馬斯克個人形象切割，並且讓所有主管階層都擁有相等權責，「以便讓太空探索科技公司成為能讓所有人都能工作的好地方」。

科技產業媒體The Verge報導，知情人士指出，批評馬斯克的公開信是某些太空探索科技公司員工在過去幾周內草擬，日前透過公司內部群組平台「士氣加油站」(Morale Boosters)以附檔形式分享。

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