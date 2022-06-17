蒙大拿州發生空前洪災 州長繼續度假挨批

蒙大拿州空前洪災，州長卻在度假挨批。圖為洪水衝上道路後，倒塌的一家民宅。(美聯社)

蒙大拿州 日前因為豪雨引發空前規模洪災 ，州內西南部道路橋樑受損、房舍倒塌，損失總額估計至少數百萬元，黃石國家公園(Yellowstone National Park)被迫緊急關閉，蒙大拿國民兵(Montana National Guard)則在園區附近救出數十名受困民眾。但共和黨籍蒙大拿州州長強佛特(Greg Gianforte)洪災期間卻不見人影，直到事發後第六天才表示將盡快返回州內，引發爭議。

強佛特發言人拒絕對媒體透露州長前往何處度假，僅表示州長伉儷這趟出遊是「規畫已久的私人行程」，得知洪災消息後決定盡快返回蒙大拿州。

州長辦公室人員則說，強佛特出國期間與首府赫勒納(Helena)行政團隊保持密切聯繫，也透過社群媒體掌握天災的動態發展。

強佛特14日在推特 發文寫道，由於洪水爆發，已經宣布全州進入緊急狀態，希望社區民眾盡快恢復正常生活。不過，國家廣播公司(NBC)報導，蒙大拿州向聯邦政府提出緊急救災援助申請，送到拜登總統辦公室的文件的簽字署名，卻是副州長朱拉斯(Kristen Juras)代理強佛特執行任務。

白宮16日表示，拜登已經披准蒙大拿州緊急救災申請。強佛特16日也發表聲明表示，緊急救災申請已獲拜登核准，聯邦政府將提供經費援助，協助蒙大拿州受到嚴重洪災侵襲的社區重建，但聲明中並未說明強佛特人在何方以及回程安排。

蒙大拿民主黨支部(Montana Democratic Party)16日在推特發文寫道：「強佛特州長到底跑去哪裡了呢？這時候你該回家了吧。」

華盛頓郵報報導，蒙大拿州進入緊急狀態的宣布以及15日向白宮請求緊急救援協助，文件都是由朱拉斯以「代理州長」(acting governor)身份代簽。16日上午，朱拉斯陪同聯邦緊急事故管理總署(FEMA)署長克瑞斯維爾(Deanne Criswell)搭乘飛機前往淹水地區空中勘災。

華盛頓郵報指出，強佛特雖然不在州裡，過去幾天卻持續針對洪災在推特積極發文，但網友回應普遍冷淡，甚至帶有怒氣。一名推特用互回覆強佛特推文寫道：「不管災情如何，你到底跑去哪裡，為什麼不在州裡，你總要給個說法。」