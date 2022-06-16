我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪月光族倍增

Q&A：Fed猛升息 停滯性通膨隱憂變更深？

核協議談判無果 美祭新制裁 加強施壓伊朗

中央社／華盛頓16日綜合外電報導

美國今天制裁數家中國、阿拉伯聯合大公國和伊朗企業，理由是協助出口伊朗的石化製品。此舉可能是要加強施壓德黑蘭（Tehran）政府恢復2015年的核子協議。

路透社報導，財政部表示，已對數家企業祭出懲罰，其中兩家設在香港，三家在伊朗，四家在阿拉伯聯合大公國，還有一名中國公民和一名印度國民挨罰。

負責恐怖主義與金融情報業務的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中表示：「美國追求有意義的外交，以達成雙方重新遵循聯合全面行動方案（JCPOA，即2015年的核子協議）。」

根據當年協議，伊朗限制自身核子計畫，交換美國、歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）放寬對伊朗的制裁。

前總統川普2018年單方面退出協議，並恢復美國對伊朗的制裁，促使伊朗大約一年後開始違反核相關限制。挽救協議的談判迄今沒有結果。

尼爾森表示：「沒有協議的話，我們就會繼續運用制裁權力，來限制伊朗出口石油、石油產品和石化製品。」

主管經濟外交事務的伊朗副外長薩法里（Mehdi Safari）稱新制裁不會奏效。

薩法里告訴伊朗國家電視台：「我們的石化產業及其產品長期遭受制裁，但仍透過多個管道維持銷售，之後也會繼續下去。」

政治風險分析公司「歐亞集團」（Eurasia Group）的分析師羅姆（Henry Rome）則說，最新制裁目的有二：一是加強施壓伊朗，二是回擊美國國內的批評者。這些批評者主張現任總統拜登未能抑制伊朗的核子計畫。

伊朗 石油 財政部

上一則

牛奶味道怪怪的... 阿拉斯加兒童學校早餐喝到地板膠

下一則

才復工2周…亞培配方奶粉廠遭洪水襲擊 再度停產

延伸閱讀

考量經濟情勢 好市多暫不調漲年費

考量經濟情勢 好市多暫不調漲年費
伊朗列車撞上挖土機脫軌 增至21死數十人傷

伊朗列車撞上挖土機脫軌 增至21死數十人傷
波士頓兒童醫院去年險遭伊朗駭客網攻 FBI解危

波士頓兒童醫院去年險遭伊朗駭客網攻 FBI解危
伊朗樓塌爆民怨 群眾怒吼「最高領袖去死」

伊朗樓塌爆民怨 群眾怒吼「最高領袖去死」

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
美股今年來跌跌不休，拖累美國人資產縮水。美聯社

美股血崩拖累 美國家庭財富兩年來首見縮水

2022-06-10 17:53

超人氣

更多 >
娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了