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牛奶味道怪怪的... 阿拉斯加兒童學校早餐喝到地板膠

牛奶味道怪怪的... 阿拉斯加兒童學校早餐喝到地板膠

記者顏伶如／綜合報導
阿拉斯加州的希特艾提桑納克斯冰河谷小學學童在學校吃早餐時，領到的「牛奶」其實是對人體有害的地板封膠。(美聯社)
阿拉斯加州的希特艾提桑納克斯冰河谷小學學童在學校吃早餐時，領到的「牛奶」其實是對人體有害的地板封膠。(美聯社)

阿拉斯加州傳出一所小學學童在學校吃早餐時，領到的「牛奶」其實是對人體有害的地板封膠(floor sealant)，至少一名孩童因此送醫。美聯社報導，學區主管表示，初步研判整起事件並無犯罪意圖或任何惡意，但將徹底調查。

華盛頓郵報16日報導，阿拉斯加州首府朱諾(Juneau)的希特艾提桑納克斯冰河谷小學(Sit Eeti Shaanax Glacier Valley Elementary School)目前推出暑期托兒班，參加孩童年齡在5歲至12歲之間，餐點由外匯包商NANA管理服務公司(NANA Management Services)提供。

朱諾學區(Juneau School District)15日發表聲明指出，14日上午早餐時間過後不久，參加希特艾提桑納克斯冰河谷小學暑期托兒班的學生紛紛抱怨「牛奶味道怪怪的」，並說喝下牛奶之後嘴巴與喉嚨出現灼熱感。

聲明指出，學校人員檢查牛奶包裝時，赫然發現白色液態物質其實是地板密封劑，立即要求學生停止飲用，並把地板封膠拿走。

報導指出，共計12名學童喝下地板封膠，至少一名孩童因此送醫。事發之後學校立刻通知家長，並通報毒物管制小組，朱諾警察局已經展開調查。

朱諾學區總監布莉吉特‧魏斯(Bridget Weiss)接受美聯社訪問時說，初步研判整起事件並無犯罪意圖或任何惡意，但將徹底調查。

魏斯表示，地板密封劑外觀看起來與牛奶極為相似，兩者都以大型塑膠袋包裝並放入紙箱內，存放在位於校外的儲藏室，陰錯陽差之下擺在同一個架子上頭。

她說，整個架子的食材後來被送到學校，工作人員以為領到的都是牛奶，可能因此誤把地板密封劑在早餐時提供給兒童。

位於安克拉治(Anchorage)的NANA管理服務公司16日發表聲明表示，公司主管與安全小組均前往朱諾針對這起事件進行實地調查，將針對可能存在的安全疏失展開檢討，並且落實改進。

牛奶 阿拉斯加州 學區

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