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蘇利文：美國對台政策沒問題 問題在北京升高威脅

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國家安全顧問蘇利文(右)參加新美國安全中心研討會，與該智庫執行長執行長方騰對談。(擷自影片)
白宮國家安全顧問蘇利文(右)參加新美國安全中心研討會，與該智庫執行長執行長方騰對談。(擷自影片)

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日表示，美國長期一致的「一個中國」政策，其根本目標在於確保有效嚇阻改變台海現狀的行為，確保「那天」不會到來；美國對台灣的政策沒有故障（bug），挑戰在於北京對台海實施越來越多的威脅行動。

蘇利文13日在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，討論包含台海在內的一系列美中議題，他16日參加新美國安全中心（CNAS）的研討會，與該智庫執行長執行長方騰（Richard Fontaine）對談，也被問到台灣議題。

方騰以「美國總統拜登的軍事力量保台說」詢問蘇利文，美國是否要改變戰略模糊政策？當台灣面臨攻擊時，美國到底會不會捍衛台灣？

白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國長期一致的「一個中國」政策，其根本目標在於確保有...
白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國長期一致的「一個中國」政策，其根本目標在於確保有效嚇阻改變台海現狀的行為，確保「那天」不會到來。(擷自影片)

蘇利文表示，「我們對台灣的政策都是一樣的」，歷經多位美國總統與政府，美國的一個中國政策也好，以及美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證，其根本目標都是在追求「需要抉擇保衛與否的那天不會到來」，因為美國會有效嚇阻情勢不穩，這就是美國的政策精神。

蘇利文表示，美中對台政策的矛盾並非從今天開始，當尼克森政府和毛澤東磋商美中第一項聯合公報時，就在台灣問題上不一致；他重申美國的一個中國政策。

「我不認為我們的台灣政策是個Bug。」蘇利文說，這是政策的特色，這項政策讓美國多年來都能管理困難的美中關係以及確保台海和平穩定。

蘇利文說，當下的挑戰在於北京對台海實施越來越多的、破壞和平穩定的行動，重要的是，美國要堅定支持自己的原則，反對任何破壞穩定的行為。

蘇利文表示，他在與楊潔篪的會談中，和對方溝通了上述觀點，也強調雙方要共同維護台海和平穩定，並提出對北京的擔憂。

蘇利文與楊潔篪會談除了聚焦台灣議題，也包括烏克蘭和北韓試射飛彈；蘇利文重申，美國反對中國軍事援助俄羅斯，或違反全球對俄羅斯的制裁，「目前沒有看到中國越界」，至於北韓，美中密切溝通關切情勢發展。

蘇利文說，相較俄羅斯奪取烏克蘭東部的頓巴斯地區，這些威權大國對美國民眾的影響，會更加深遠地反映在他們破壞自由與民主、實施對中國有利的不公經濟競爭規則，以及新冠、氣候和非核擴散等領域，對美國家庭來說，這將是一個更加黑暗、嚴酷的世界。

影片來源：YouTube CNAS

蘇利文 北京 楊潔篪

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