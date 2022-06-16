要求彈劾大法官湯瑪斯 網路連署獲23萬餘網友響應

大法官湯瑪斯(右)與妻子維吉妮亞‧湯瑪斯。(美聯社資料照)

名稱為「彈劾大法官 湯瑪斯」(Impeach Justice Clarence Thomas)的連署活動在MoveOn.org推出以來，截至16日上午為止，已有23萬6463名網友參加。連署事由指出，日趨明朗的跡象顯示，湯瑪斯妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)積極介入推翻2020年總統大選及2021年1月6日國會暴動的操作，湯瑪斯應該辭職下台，否則國會就應立即啟動調查且彈劾湯瑪斯。

「彈劾大法官湯瑪斯」連署目標為30萬人，要求針對網路連署提出回應的對象包括湯瑪斯以及參眾兩院。連署事由寫道，妻子介入推翻選舉及國會暴動，湯瑪斯卻沒有迴避調查，令人感到特別憂心，湯瑪斯身為大法官卻涉嫌利益衝突已有長久歷史，位高權重卻協助推動右派議題，「他的表現已經證明無法繼續擔任公正客觀的大法官，不顧維護最高法院的體制健全，比較在乎幫忙妻子掩蓋曾經參與叛亂」。

另一方面，華盛頓郵報 報導，消息人士指出，眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會取得維吉妮亞‧湯瑪斯與川普律師伊士曼(John Eastman)電郵往來紀錄後發現，維吉妮亞‧湯瑪斯參與推翻大選結果的介入之深，遠遠超過調查人員原本了解。

聯邦法院法官上周下令伊士曼交出100多份資料給眾院調查委員會。伊士曼原本一直不願交出資料，聲稱資料受到總統特權保護，可以不必曝光。

面對外界質疑，維吉妮亞‧湯瑪斯堅稱自己與丈夫分別從事不同專業領域，並說長久以來身為保守派政治運動倡議者的角色，本來就與其他最高法院大法官的配偶不太一樣。

華盛頓郵報報導，曾任湯瑪斯法院助理的伊士曼，2021年1月4日曾在白宮橢圓形辦公室參加與前總統川普、副總統潘斯的會議，伊士曼負責擬定的一份法律備忘錄中，則列舉如何推翻拜登勝選結果的各種沙盤推演策略大綱。