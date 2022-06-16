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防槍擊案重演 賀錦麗將成立遏制網路騷擾小組

中央社華盛頓16日綜合外電報導
副總統賀錦麗將成立遏制網路騷擾的專案小組。(美聯社)
副總統賀錦麗將成立遏制網路騷擾的專案小組。(美聯社)

在大規模槍擊案後，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將成立遏制網路騷擾的專案小組，履行拜登競選時的承諾。槍擊案凸顯網路惡意濫用和暴力之間的關係。

路透報導，專案小組的任務是在6個月內制定一份藍圖，詳細說明解決問題的行動，包括對受害者提供更多支持、預防以及讓攻擊者和他們使用的平台承擔更大的責任。

根據昨晚在電話會議中預先閱覽此消息的高階官員，專案小組將由白宮性別政策委員會（Gender Policy Council）和國家安全委員會（National Security Council）共同主持。

專案小組是在德州發生大規模槍擊事件後成立，據說槍手在大開殺戒之前曾在社群媒體發過暴力內容。

根據有線電視新聞網（CNN）、華盛頓郵報（Washington Post）等媒體，拉莫斯（Salvador Ramos）在德州尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學擊斃19名孩童和2名成人之前，曾在社群媒體App Yubo揚言強姦女性和到學校開槍。

一名政府高階官員說：「我們必須致力於加深理解和解決線上厭女、極端化與暴力之間的關係。」

根據白宮，美國1/3的35歲以下女性和超過一半的LGBT族群表示，在網路上曾遭受性騷擾和跟蹤。

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