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伯恩斯：美中關係不樂觀但要務實 台灣問題無須動武

記者張筠／華盛頓報導
伯恩斯(右)16日參與華府智庫布魯金斯研究所美中座談。（視頻截圖）
伯恩斯(右)16日參與華府智庫布魯金斯研究所美中座談。（視頻截圖）

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)16日在華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)舉行的座談中表示，兩國關係處於50年來的最低點，雖不樂觀但要務實，且美國的對中政策方向正確，包括積極提升與中國競爭力，避免兩國衝突升級，伯恩斯也說，美國對台灣問題的態度沒有改變，追求和平解決，無須動武。

伯恩斯16日在北京透過視訊參加布魯金斯研究院的美中座談，分析美國對華政策、美中關係當前面臨的主要問題、中國局勢、美國前景等議題。

伯恩斯表示，美中關係現在處於前總統尼克森(Richard Nixon)訪華以來的最低點，50年前美中各領域交流暢通無阻，兩國政府合作意願高，如今美中兩方競爭存在於眾多領域，且在包括兩岸問題等議題上都有難以調和的分歧；伯恩斯說，美國對台灣問題的態度沒有改變，始終追求和平處理，武力解決沒有必要。

當前華府對美中關係的態度相對悲觀，對此伯恩斯說，對兩國關係「即使不樂觀也要保持務實態度」，促進兩國關係的關鍵是避免讓競爭演變為更大的衝突或分歧，美國在近十年必須鞏固盟國關係，謹慎處理與中競爭，妥善制定並執行各項政策。

對於中國國內局勢，伯恩斯表示，50年前在中國的美國留學生、記者、訪客、商業人士都很多，如今兩國在各領域上的交流大幅縮減，尤其中國政府實行的防疫「清零政策」，上海、西安、瀋陽等大城市的相繼封控，對兩國學術交流、商家投資仍是巨大挑戰。

伯恩斯說，中國的「清零政策」預計2023年初才會結束，目前已出現供應鏈緊縮，經濟、食品安全等方面都出現問題，多數美國企業對於進入中國市場都很猶豫，不過中國政府也在思考「常規」、「正常」(normalcy)的意義。

國務卿布林肯上個月發表中國政策講話，伯恩斯表示，該講話對美中關係既是「一劑處方也是一次澄清」(prescription and clarity)，中國民眾認可布林肯講話的坦承，但該內容在微信和微博上發布兩個半小時後就被屏蔽，再發布後20分鐘又被封鎖。

伯恩斯說，中國政府對言論控制嚴格，但民眾私下對布林肯講話有很多討論，「誠實暢通的交流是中國民眾盼望的」，此外中國多數年輕人也認可學術交流的重要性，渴望赴美學習。

身為現任美國駐中國大使，伯恩斯表示該角色最重要的職責是代表拜登政府，讓中國政府及人民了解美國對中政策，同時也將中國政府的動機、政治文化、各領域發展情況、民眾意願等內容傳遞給華府，尤其在中國封控期間，中國政府嚴格管制社交媒體的環境中，美國駐中國大使像是橋梁，確保美中兩國正確理解彼此，提升美國與中國的競爭力，確保兩國競爭向建設性方向發展，降低衝突和摩擦。

布林肯 華府 拜登

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