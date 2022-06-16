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國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

記者顏伶如／綜合報導
NBC報導，在美國對中國加強偵查之際，華裔美國人手機、電郵資料經常遭到情報機關搜集。圖為舊金山華埠的行人。(Getty Images)
NBC報導，在美國對中國加強偵查之際，華裔美國人手機、電郵資料經常遭到情報機關搜集。圖為舊金山華埠的行人。(Getty Images)

國家廣播公司(NBC)報導，主管官員坦承，美國情報機關對中國加強偵查之際，調查過程中導致華裔美國人手機、電郵資料經常遭到搜集，引發侵犯公民自由(civil liberties)爭議。美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence，ODNI)公民自由長休柏納(Ben Huebner)接受訪問時說，應該釐清哪些訊息的搜集手段其實是不可能被批准的，因為情報單位搜集資料的目的與外國情資無關。

休柏納也說，雖然無法取得搜集手機與電郵資料的具體數據，「但這不代表我們就可以趁機犯錯」。

美國國家情報總監辦公室公布最新報告裡，對於改善問題提出多點建議，包括針對排除無意識偏見(unconscious bias)加強宣導，並在政府機關內部強調聯邦法律禁止以族裔做為鎖定特殊對象的單一指標。

國家廣播公司報導，美國情報單位面臨對中國決策過程取得進一步了解的壓力，核子武器、區域政治以及新冠病毒起源等議題都包括在內，以北京為研究重點的許多研究中心與計畫因此誕生；雖然兩黨人士都支持美國應對中國採取更為強硬的立場，民權團體及民權倡議人士則說，情報單位對中國加強調查的同時，導致擁有華裔血統的民眾因此也受到偵查。

報導指出，華裔民眾如果跟遠在中國的親戚溝通或接觸，聯絡管道可能較容易被情報單位注意，但情報單位無法對於可能觸犯公民自由的偵測次數提供量化統計。

美國歷史上發生政府以國家安全為由而歧視特定族裔群體的實例，由來已久。二次世界大戰期間，日裔民眾被迫住進集中營，1960年代民權運動掀起風潮之時，非洲裔社運領袖遭到監視，2001年911恐怖攻擊事件之後，各地清真寺成了情報單位監控目標。

華裔遭受差別對待的歷史可以追溯到1882年通過的排華法案(Chinese Exclusion Act)，條文文字對特定族裔移民明顯歧視。

華裔 歧視 手機

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