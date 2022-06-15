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紐約水牛城超市槍手被控仇恨犯罪 若罪成可判死

記者張聲肇／綜合報導
被告凶嫌甘德倫15日被檢方以仇恨犯罪等罪名起訴，若定罪可處死刑。(美聯社)
被告凶嫌甘德倫15日被檢方以仇恨犯罪等罪名起訴，若定罪可處死刑。(美聯社)

5月在紐約州水牛城超市濫射造成10位非裔死亡、三人重傷悲劇的白人槍手甘德倫(Payton Gendron)，15日被檢方以仇恨犯罪等罪名起訴，若成立可判死刑；同日， 司法部長加蘭德赴當地會見受害者家屬，並到死難者紀念碑獻花致唁。

這起發生在5月14日槍擊案的死傷者中，有11人為非裔；加蘭德表示：「我們的國家不該有人活在恐懼中，害怕在上班工作或到超市購物的時候，會遭到僅因膚色不同，就痛恨他們的人攻擊。」

加蘭德去年已下令暫停執行死刑，但針對本案，不排除可能對18歲的嫌犯甘德倫求處死刑。他說，司法部衡量是否求處死刑前，會先跟死者家屬及倖存者商量。

檢方以仇恨罪起訴甘德倫，部分理由是他在發動超市攻擊前，還在網路上對一小撮人表示，他發動這場屠殺行動，純粹是出於自己激進的種族主義世界觀，也為此作了完善的準備工作。

根據檢方的刑事起訴書，聯邦調查局的幹員在甘德倫家裡發現一張字條，上面寫著，他對家人感到抱歉，他必須犯下這滔天罪行，因為他在乎「白種人的前途。」

86歲死者蘿絲．惠特福(Ruth Whitfield)的三名子女私底下會見加蘭德時，明確要求司法部長，千萬不要將水牛城這個大型槍擊凶殺案當作「個案」處理。

司法單位目前為止公開的證據都顯示，甘德倫一個人犯案，但加蘭德及聯邦調查局都說，調查人員還在檢視甘德倫行凶前和某些人聯絡的內容，是否能提供更多線索。

司法部長加蘭德15日赴當地會見受害者家屬，並到遇害者紀念碑獻花致唁。(美聯社)
司法部長加蘭德15日赴當地會見受害者家屬，並到遇害者紀念碑獻花致唁。(美聯社)
水牛城超市上月發生大型槍急殺案，10位非裔喪生，司法部長加蘭德15日赴當地會見受...
水牛城超市上月發生大型槍急殺案，10位非裔喪生，司法部長加蘭德15日赴當地會見受害者家屬，並到死難者紀念碑獻花致唁。(美聯社)

司法部 非裔 槍擊

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