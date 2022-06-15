我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬缺貨 舊金山灣區消費者搶購囤貨

「妳是錯誤的少數」亞裔播報員升不上主播 告電視台歧視

反「掠奪性罰款」新州駕駛外州違規 民代提案不給個資

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州共和黨州參議員奧斯坎隆提出一項新法案，當外州政府以開立罰單為由，向新州汽車監理委員會尋求駕駛人個資時，委員會不得提供。(取材自推特)
新澤西州共和黨州參議員奧斯坎隆提出一項新法案，當外州政府以開立罰單為由，向新州汽車監理委員會尋求駕駛人個資時，委員會不得提供。(取材自推特)

新澤西州共和黨州參議員奧斯坎隆(Declan O'Scanlon)提出一項新法案，當外州政府以開立罰單為由，向新州汽車監理委員會尋求駕駛人個資時，委員會不得提供；該法案也獲得州議會委員會兩黨支持通過，將進入參議會全體表決，該法案旨在保障新州居民不受到外州的。

八年前新州議會曾通過為期五年的「闖紅燈自動執法試點計畫」(RLR)，當時新州境內24個城鎮共73處交叉口都被列入計畫試點的範圍；但前新州州長克利斯蒂(Chris Christie)並未簽署續約執行，該計畫就此停擺。

當年奧斯坎隆就曾批評RLR計畫是「掠奪性罰款」，目的是從居民的身上賺錢、而非保護駕駛和行人；奧斯坎隆提出這次的S460法案時，呼籲民眾以當年的RLR計畫為鑒：「目前在別的州看來，RLR計畫只有愈來愈糟。」

如今該案在委員會以四比一的票數通過。該法案的另一位提案人、民主黨籍州參議會議員薩科(Nicholas Sacco)也表示，新州居民不該成為「別州掠奪性開罰系統」的受害者。

先前有南達科他州的居民在鄰近的愛阿華州被開罰168元的超速罰單，南達科他州政府便通過類似的法案保護自家居民；雖然新州議員之前就曾試圖立法，卻因為種種原因未能進入全體投票的程序。

新州最大城市紐瓦克的市長巴拉卡(Ras Baraka)在當年RLR計畫期間，廣設闖紅燈偵測攝影機，他和艾薩克斯郡(Essex)幾名市議員都力挺RLR計畫重啟；但克利斯蒂最後仍不埋單。

新州 南達科他州 新澤西州

上一則

逾半民眾不相信美國有民主 49%根本沒看國會暴亂聽證

下一則

5歲以下將打新冠疫苗 莫德納續規畫3到6個月寶寶試驗

延伸閱讀

在這州辦「真實身分」駕照 說出社安號 免任何證件

在這州辦「真實身分」駕照 說出社安號 免任何證件

新州大麻零售店 本周新增16家

新州大麻零售店 本周新增16家
喬治‧華盛頓大橋 7/10全面無現金收費

喬治‧華盛頓大橋 7/10全面無現金收費
非裔女警長遭解雇 控新州翠登市府歧視

非裔女警長遭解雇 控新州翠登市府歧視

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波

唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波
美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？

美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度