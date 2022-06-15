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處理家暴 南加2名警員遭伏擊中彈身亡

處理家暴 南加2名警員遭伏擊中彈身亡

中央社 洛杉磯15日綜合外電報導
洛杉磯縣艾爾蒙地（El Monte）14日傍晚發生槍擊案，兩名服務於艾爾蒙地警局的警員被槍手開槍射傷送醫，目前情況危險。官員說，一名嫌疑人也被槍擊中，當場死亡。（Fox11截圖）
洛杉磯縣艾爾蒙地（El Monte）14日傍晚發生槍擊案，兩名服務於艾爾蒙地警局的警員被槍手開槍射傷送醫，目前情況危險。官員說，一名嫌疑人也被槍擊中，當場死亡。（Fox11截圖）

加州南部兩名警員昨天前往當地一家汽車旅館處理一起可能的持刀傷人事件時，遭到嫌犯伏擊，槍戰中兩人身受槍傷送醫不治，嫌犯亦中彈身亡。

路透社報導，當局在幾小時後的記者會上表示，洛杉磯郊區艾爾蒙地（El Monte）警察局接獲報案，指西耶斯塔旅店（Siesta Inn）發生家暴事件，警員前去處理時，嫌犯自一個房間開槍擊中一名警員，隨即逃亡一處停車區域又開槍射中另一名警員。

兩名警員被緊急送往洛杉磯郡南加大醫療中心（LAC-USC Medical Center）後，宣告不治。

艾爾蒙地警察局代理局長勞瑞（Ben Lowry）在記者會上表示：「他們為服務他們的社區做出最大的犧牲。」

當局表示，嫌犯是一名身分不明男子，他也遭到槍擊，當場死亡。警方在現場發現一名女子，應是嫌犯的女友，她並未受到刀傷。

兩名警員的姓名並未公布。勞瑞說，其中一人是22年的資深警員，另一人在警隊工作不到一年。兩人在洛杉磯以東這個11萬人口的社區皆有家人。

艾爾蒙地市長安科納（Jessica Ancona）說：「基本上他們在試圖保護一個家庭的安全時遭到伏擊，他們就像我們社區成員的第一道防線。」

美國槍支暴力事件一直受到關注，上個月才發生兩起槍擊慘案：德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）一所小學的槍擊案，造成19名兒童和兩名教師死亡；紐約州水牛城一家超市槍擊案，造成10人死亡。

兩起大規模槍擊事件促使國會嘗試制定更嚴格的聯邦槍支管制法。

槍擊 艾爾蒙地 洛杉磯

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