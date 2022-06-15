學校規定女生必須穿裙 聯邦上訴法院裁定違憲

北卡羅來納州一所特許學校因制服規定有嚴格性別區分，14日遭美國聯邦第四巡迴上訴法院裁定違憲。示意圖。(Pexels)

北卡羅來納州 一所特許學校(charter school)，制服規定有嚴格性別區分，要求男學生必須穿褲子，女學生只能穿裙子、褲裙(skorts)或連身裙(jumpers)，14日遭美國聯邦第四巡迴上訴法院裁定違憲。

華盛頓郵報 15日報導，美國聯邦第四巡迴上訴法院法官基南(Barbara Milano Keenan)撰寫的主要意見書中指出，北卡羅來納州列蘭德(Leland)特許日校(Charter Day School)的學生制服規定不得繼續執行。

特許日校創校人向法院表示，制服規定有助於提倡騎士精神(chivalry)，觀點基礎為女性較為脆弱，需要受到男性悉心呵護。不過，聯邦上訴法院法官以10票對6票表決，裁定制服規定歧視 女性。

基南在主要意見書中寫道，公然以性別刻板印象訂定的學生制服規定，主張女孩與婦女在社會必須符合某種「適當地位」，校方顯然觸犯平等保護條款(Equal Protection Clause)。

華盛頓郵報報導，特許日校要求女學生必須穿裙子的規定，面臨挑戰已有7年之久。

2015年，當時14歲的特許日校8年級學生奇莉‧柏爾克斯(Keely Burks)與同學聯手發動連署，要求校方修改制服規定。連署行動獲得百餘名學生參加，但柏爾克斯2016年表示，連署書後來被一名老師拿走，從此再也沒有下文。

報導指出，就在柏爾克斯發動連署的同一時間，一名幼稚園部家長也對制服規定提出有歧視之嫌的質疑。特許日校創辦人密契爾(Baker A. Mitchell)回覆這名家長詢問電郵時寫道，學校堅決維護騎士精神，並尊重年輕女性與男性。信中寫道，「必須恢復並保留同儕之間的傳統價值觀念」。

柏爾克斯2016年透過「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)對特許日校提告，指控校方強制服裝規定剝奪女學生像男學生一樣擁有自由遊玩、自由活動以及感覺舒適自在的權利。

聯邦上訴法院法官審議過程中，考慮重點包括特許學校是否屬於「公立機構」(public entity)。雖然校方主張學校為私人機構，不適用於憲法平等保護條款規範，但聯邦法院法官認為，特許日校獲得州政府經費補助，因此必須遵守如同公立學校的民權法規與保護，包括禁止強制規定帶有歧視或審查表達的服裝要求。