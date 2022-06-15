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油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？

記者張聲肇／綜合報導
美國是全球最大的原油和油品生產國，但也是第二大石油進口國；圖為德州一處油田。（路透）
美國是全球最大的原油和油品生產國，但也是第二大石油進口國；圖為德州一處油田。（路透）

美國是全世界最大產油國，為何汽油價格還那麼高？汽油漲價帶動的整體通貨膨脹，讓升斗百姓叫苦連天，為何當官的心有戚戚焉卻無可奈何？

美國油價衝到50年來高點，帶動交通支出上升、建材奶粉尿布乃至三餐食物價格上揚，最大的原因就是原油價格暴升。根據能源資訊署的資料，原油的成本占加油站每加侖汽油價格的60%。去年4月，這個百分比是52%。再往前一年，更僅是25%，當然，那是因為新冠肺炎疫情讓燃油的需求陡降，百業進入蕭條所致。

每個消費者得付出多少錢才買得到一加侖汽油，要看國際油價和石油產品交易市場的變動。萬變不離其宗，原油和油品的市場變動，與經濟其他層面的變動差不多，「主旋律」不外乎供需之間的協調。供需一旦失調，價格難免走高或走低。

可是，美國畢竟是全球最大的原油和油品生產國，近年來還躍居為主要出口國，大量出口到拉丁美洲和歐洲，為什麼國內油價也隨著全球市場，居高不下呢？

原來，美國也是石油進口大國，是僅次於中國的第二大進口國，而進口原因，則是煉油廠「專精提煉」的不是美國本土生產的原油，而是別國的原油。

要把美國的煉油廠轉型為適合提煉本土原油，一來不敷成本，再者，也來不及。因此，美國生產的原油產量再高，也難改需要進口的現實，何況，美國人消耗的汽油總量，遠非本土油品產量可滿足。

相形之下，世界第二大產油國俄國，產量約占全球十分之一，今年2月入侵烏克蘭之前，約一半賣給歐洲，每月總價達百億美元。去年，美國進口的原油，俄產占約8%。

歐美等大經濟體對俄國實施貿易制裁後，俄國賣得出去的石油總量就減少了，全球市場10%的提供者，賣到歐美日等大經濟體的數量減少，表示供應量下降，國際市場上的原油價格，自然就上漲。

拜登要求國內油商和國外產油國提高產量，希望緩解當前的石油危機，可惜買帳者不多，效果不顯著。油商不願增產則是怕增產太多，價格崩盤。沙烏地阿拉伯等中東產油國再怎麼加速增產，數量都不足以彌補俄國供應的「被迫」降低。

烏俄戰爭停歇，國際能源市場大結構重整未完成，供應不能滿足需求之前，油價要降下來，恐怕難之又難。

油價 石油 俄國

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