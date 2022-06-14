熱浪＋野火 美三分之一人口 逾1億人處於「高溫警戒」

美國現有1億多的人處於高溫警戒下。圖為亞歷桑納州野火延燒。（美聯社）

華爾街日報報導，美國目前有多達三分之一人口，也就是1億多的人，被高溫 包圍，此時正值熱浪期間發生的亞利桑納和加州 野火持續延燒。

根據美國國家氣象局（NWS），美國從中西部北部到東南部，均已發布高溫警戒。上周，西南部和加州部分地區的乾燥炎熱天氣向東移動，周一，從墨西哥灣沿岸到五大湖，各地都出現令人窒息的高溫，包括聖路易達華氏99度（約攝氏37.2度），打破1952年高溫紀錄。

NWS預測，高壓長期滯留上空，熱空氣無法上升逸散，使地表愈來愈熱，這有時也稱為「熱穹頂」（heat dome）現象，將使上述地區「產生遠高於正常水準、甚至創紀錄的溫度」。

NWS南卡羅萊納州查爾斯頓辦事處的氣象學家Brittany MacNamara說，當地氣溫達95度，熱指數在110到112之間；根據NWS桃樹鎮/亞特蘭大 辦事處的資深預報員Nikole Listemaa ，喬治亞州首府亞特蘭大也非常悶熱，該州東部中間地區的氣溫接近華氏100度（近攝氏37.8度）。

這種天氣模式預計本周稍晚會轉移回西南部和中西部。周三，中西部北部地區有些地方可能出現強烈雷雨，而西南部部分地區仍存在嚴重的火災天候。

亞利桑納州野火Pipeline Fire周日引發，已擴大到20000英畝。450多名消防員前往救火。一天後，出現另外兩場野火Haywire和Double Fire，不久後合併，現燒毀了4052英畝。當局已經開始疏散附近居民。另在加州，安琪拉國家森林公園的Sheep Fire上周六自洛杉磯外山區小鎮Wrightwood附近開始，目前有27%受到控制。