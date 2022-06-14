川普挪用募款 小唐納女友演講2分鐘賺進6萬

小唐納的新聞女主播女友季伏爾，被爆2021年1月6日當天在白宮前的聚會上介紹小唐納登台，獲得6萬元，但資金來源遭到質疑是否合法。(路透)

國會暴動眾院 特別調查委員會聽證會13日首次披露川普 團隊藉大選舞弊一說，對外廣泛募款，有「金融詐欺」之嫌；知情人士會後進一步透露，去年1月6日的華府「停止偷竊」(Stop the Steal)集會上，挺川保守派組織「轉捩點行動聯盟」付了6萬元給前福斯新聞女主播季伏爾(Kimberly Guilfoyle)，上台讓她介紹她的未婚夫、川普總統長子小唐納 (Donald Trump Jr.)出場，時間只有兩分半鐘。

委員會成員的加州民主黨眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)13日在有線電視新聞網(CNN)節目中，以季伏爾收到6萬元「演講費」為例指出，眾院特別委員會有證據顯示，前總統川普家庭成員從川普的虛假選舉主張募得的資金中獲益。

聽證會影片顯示，川普選舉前後募得2億5000萬元，他和團隊一再宣稱這筆錢要用作「官方選舉保衛資金」(Official Election Defense Fund)，打選舉官司之用；但川普兩位幕僚向委員會作證表示，此專案根本就不存在，款項大多流向川普「拯救美國」政治行動委員會，僅極少數用來挑戰選舉結果。

知情人士告訴CNN，支付季伏爾演講費用的是「轉捩點行動聯盟」(Turning Point Action)，該青年組織由小唐納密友柯克(Charlie Kirk)創辦。柯克現主持保守派廣播節目。

羅芙根在CNN節目中表示，「我們知道季伏爾因在1月6日演講介紹而獲得報償； 我不是說這是『犯罪』，但我會說這是『騙局』。」羅芙根說，她講了兩分半鐘，得到6萬元。

眾院特別委員會主席、民主黨籍密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)在被問到，季伏爾是否拿了「停止偷竊」資金時表示，「我沒有這麼說。但這筆錢完全是從參加停止偷竊集會的人那裡支付的。」

湯普森表示，演講當時，包括川普支持者在內的大眾都不知道這筆款項；他指出，「我們認為大多數公眾都不知道小唐納女友在幾分鐘演講中賺了6萬元。大家都知道自己是為何而來、認為自己是在做正確的事，而她這場演說卻非得拿到報酬不可。」