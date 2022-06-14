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時代眼淚...IE瀏覽器6/15謝幕 微軟教用戶3招無痛轉換

聯合新聞網／ 綜合報導
微軟將在6月15日停止支援IE瀏覽器的服務。(路透)
微軟將在6月15日停止支援IE瀏覽器的服務。(路透)

雖然 Microsoft Edge、Google Chrome等瀏覽器已成為主流，還是有部分人仍使用IE瀏覽器。然而 Internet Explorer 也將於6月15日走入歷史，對於老用戶來說是一大衝擊，對此，微軟官方提供相應的三個措施，協助用戶無痛轉換瀏覽器。

微軟早在去年5月便公告將於今年6月15日停止支援 Internet Explorer 的服務，指出 Microsoft Edge 將取代 Internet Explorer，並表示 Microsoft Edge 能提供比 Internet Explorer 更快、更安全和更現代的體驗。

基於這樣的變化恐影響原 Internet Explorer 的用戶，微軟也告知這些用戶後續的轉換方式。

首先，用戶可直接在 Windows 10 搜尋 Microsoft Edge，或直接到官網下載。

一旦用戶轉往 Microsoft Edge，也不用擔心無法瀏覽只能在 Internet Explorer 運行的網站，用戶可透過內置的 Internet Explorer 模式，訪問 Internet Explorer 上的舊網站和應用程序。

最後，用戶只需在 Microsoft Edge 單擊幾下，即可從 Internet Explorer 中獲取密碼、收藏夾和其他瀏覽紀錄的資料。

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