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2020大選之夜白宮發生什麼事？ 國會聽證會揭秘

中央社紐約14日綜合外電報導
眾議院特別委員會透過川普身邊親信證詞，調查國會暴動案。(美聯社)
眾議院特別委員會透過川普身邊親信證詞，調查國會暴動案。(美聯社)

前總統川普至今仍堅稱2020年大選勝利「被偷走了」，還鼓動支持者攻擊國會。調查國會暴動案的眾議院特別委員會昨透過川普身邊親信證詞，切實記錄「選舉遭竊」一說的來源。

去年1月6日，川普（Donald Trump）支持者襲擊國會大廈，試圖打斷議員認證民主黨籍拜登（Joe Biden）贏得2020年總統大選的程序。聯邦眾議院特別委員會昨天針對這起攻擊案，舉行本月第2場公開聽證會，而針對大選之夜白宮內部的描述，堪稱當天最引人注目的內容。

「紐約時報」（The New York Times）報導，特別委員會收集內部人士對當晚白宮事態的陳述，並在聽證會上播放影片佐證。片中生動描繪川普是如何罔顧身邊幕僚和顧問的勸阻，執意宣稱自己贏得大選。

根據紐時，2020年大選之夜，川普眼睜睜地看著連任選票一一溜走。

當晚11時15分剛過，福斯新聞台宣布拜登拿下亞利桑納州，給川普帶來一記重擊，白宮內的氣氛也從興高采烈變為憂慮重重。川普告訴幕僚，不論如何都要讓福斯改變說法。

根據川普高級競選幕僚之一米勒（Jason Miller）對特別委員會的說法，「肯定已經喝醉」的川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）則大談陰謀論，宣稱「這麼多票是從哪裡來的？我們必須宣布我們贏了」。

當晚他不顧幕僚阻攔跑去會見川普。後來朱利安尼告訴委員會調查人員，他跟川普談話時，多名幕僚可能都在現場。

據稱當時米勒告訴川普，在沒搞清楚票數前不要宣布勝選；川普的競選連任總幹事史特平（William Stepien）也說：「現在發表任何這類聲明為時過早」；甚至連第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）也說，選舉結果還在統計中。只有朱利安尼說出川普想聽的話。

紐時指出，朱利安尼的「大選被竊」言論助長了川普心中關於選舉被操縱的陰謀論，且早在計票前，這些陰謀論就已在公開和私下醞釀，在一定程度上引發對民主長達數月的攻擊，最終導致暴徒闖入國會大廈。

川普告訴米勒、史特平等人，他們不僅太過軟弱，而且大錯特錯。沒過多久，川普於凌晨2時21分出現在鏡頭前，譴責這次大選，稱其為「對美國公眾的欺騙」，是美國之恥，他還說：「我們確實贏得了這次選舉」。

川普明知他關於選舉舞弊的說法並不真實，但還是提出這種說法——這是特別委員會昨天提出的關鍵論點。委員會主席湯普森（Bennie Thompson）表示：「川普輸掉了這場選舉，但他拒絕接受這項民主過程的結果。」

選後數周，多名高級幕僚反覆告訴川普，他的選舉欺詐指控毫無根據。前司法部長巴維理（William Barr）在影片中形容，要反駁川普口中「海量」的欺詐指控，「就像在玩打地鼠遊戲，因為他提出的問題每天都不一樣。」

紐時指出，川普幕僚作證時指稱，他們對川普的舞弊指控感到懷疑，這一點相當令人震驚，因為他們之中有些人曾公開力挺川普，質疑大選結果。

選後幾天裡，川普的幕僚很少公開表達他們對川普勝選的懷疑。事實上，在選後第2天舉行的電話記者會中，史泰平還說，他認為計票結束後，川普會以3萬票優勢贏下亞利桑那州。

在長達數月的時間裡，川普反覆聲稱他會贏得大選，儘管他的民調落後拜登，且周圍政治氛圍也因他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下表現不佳而惡化。但他仍在大選年伊始播下懷疑郵寄選票可靠性的種子，因為疫情，這類選票的應用變得更加廣泛。

川普早在大選日前數周就被提醒，郵寄選票與提前投票的選票統計，會比大選日當天的選票統計更晚。但他宣稱自己將直接對外宣布勝選，讓顧問們大吃一驚。

當周稍晚，川普競選團隊資訊專家明確表示，他的得票數確實不足以讓他勝選。接著川普女婿庫許納（Jared Kushner）派遣史特平、米勒和其他幕僚告訴川普，目前就計票結果發起的挑戰不太可能成功。當這些人來到白宮時，川普看似情緒穩定，但他完全無意聽從勸告。

昨天的聽證會結束後，川普依然繼續重複他的大選陰謀論，還發布一份長達12頁的回應。他的結論非常簡單，就是堅持先前說法，繼續指控對手「他們作弊！」。

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