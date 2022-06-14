張貼納粹徽章惹議 華州副警長辭職獲補償152萬元

華盛頓州肯特市(Kent)副警長卡默茲爾(Derek Kammerzell)2020年9月在警局辦公室門上張貼納粹 徽章惹議，還曾針對猶太 人遭到納粹大屠殺開玩笑，警局啟動調查後祭出懲處。紐約時報14日報導，肯特市政府已經與卡默茲爾達成協議，卡默茲爾願意主動辭職，交換代價是獲得152萬元補償。

在辦公室門上張貼納粹徽章的事件發生後，在警界服務近30年的卡默茲爾遭到警局下令暫時停職兩周，但由於猶太社區抗議聲浪不斷，肯特市長拉爾夫(Dana Ralph)2021年12月改對卡默茲爾做出帶薪行政停職(paid administrative leave)，並要求卡默茲爾主動辭職，但卡默茲爾則揚言對市府提告，雙方進入協商。

西雅圖時報(Seattle Times)報導，肯特市府律師費茲派屈克(Arthur Fitzpatrick)10日前表示，這起爭議已透過協商解決。拉爾夫坦承，逼迫卡默茲爾辭職恐將需要「付出高額代價」才能達成，肯特市府10日發表聲明證實，卡默茲爾辭職將獲政府補償152萬元。

市府官員指出，如果肯特市政府直接開除卡默茲爾，後果極可能是卡默茲爾援引華州勞工法及聯邦勞工法，循司法仲裁途徑復職成功。

根據肯特市警察 局內部調查，卡默茲爾知道自己2020年9月間張貼在辦公室門上的納粹徽章意義為何，徽章是希特勒手下謀殺數百萬計猶太人的軍官配戴。納粹徽章在卡默茲爾辦公室門上貼了四天，才因為遭到檢舉而移除。內部調查報告指出，卡默茲爾曾拿納粹大屠殺事件開玩笑。

肯特市警察局長帕狄拉(Rafael Padilla)今年稍早在市府公布的影片聲明中說，這起事件對警局帶來重大打擊。

大西雅圖地區猶太聯盟(Jewish Federation of Greater Seattle)日前發表聲明指出，對納粹圖騰及頭銜充滿崇拜的特定人物，還對納粹屠殺猶太人開玩笑，竟然可以透過和解獲得152萬元賠償，如此狀況令人憂心。但聲明中也寫道，能夠理解肯特市府手頭上的選項「十分有限」。