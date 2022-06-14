我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約5歲以下幼童禁令取消 華人幼稚園仍戴口罩

嚴打仇恨犯罪 曼哈頓檢察官起訴90案件

多州初選今登場 南卡國會議員連任保衛戰受矚目

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普遭彈劾時投下贊成票的南卡聯邦眾議員萊斯，在共和黨初選面臨川普背書候選人挑戰。(美聯社)
前總統川普遭彈劾時投下贊成票的南卡聯邦眾議員萊斯，在共和黨初選面臨川普背書候選人挑戰。(美聯社)

包括內華達州、緬因州在內等州初選今天(14日)登場，其中最受矚目則是南卡羅來納州共和黨初選，前總統川普遭彈劾時投下贊成票的南卡聯邦眾議員萊斯(Tom Rice)，如今爭取連任在共和黨初選面臨川普背書候選人挑戰，南卡聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)在彈劾裡雖然投下反對票，但2021年1月曾在眾議院發言要求針對國會暴動對川普究責，現在尋求連任同樣在初選裡遇上川普背書對手。

萊斯初選面臨的挑戰者是州議員弗萊(Russell Fry)，梅絲初選對手則是保守派政治人物艾靈頓(Katie Arrington)。紐約時報分析，對於梅絲選情，挺川陣營看法分歧，川普任內的美國駐聯合國大使、南卡出身的海理(Nikki Haley)表態支持梅絲，同樣出身南卡的前任白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)也支持梅絲連任。

艾靈頓曾代表共和黨參選2018年南卡聯邦眾議員，結果敗給民主黨對手康寧漢(Joe Cunningham)，康寧漢在2020年則成了梅絲的手下敗將。康寧漢今年換跑道參加州長初選，但紐約時報報導，出線希望不高。

報導指出，某些共和黨人擔心，萬一艾靈頓在初選裡勝出，恐怕到了11月期中選舉時，共和黨在眾院的南卡席次即將不保。

萊斯在初選當中能否挺過挑戰，媒體評估難度頗高，但萊斯對於贊成彈劾川普的一票，仍然表示無怨無悔。他在5日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)專訪時說，投下的一票是為了保護憲法，「內心毫無疑問」。

內華達州共和黨初選同樣上演川普代理人之戰，獲得川普背書的前任內華達州檢察長賴克紹(Adam Laxalt)被看好出線，在11月選舉裡將迎戰現任民主黨籍內華達州聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)。

共和黨陣營也希望擊敗民主黨籍內華達州州長希索立克(Steve Sisolak)，一舉拿下州長寶座。共和黨州長初選裡，最受注意的候選人是獲得川普支持的內華達州克拉克郡(Clark County)警長隆巴度(Joseph Lombardo)。

緬因州初選當中，前任共和黨籍州長拉佩吉(Paul LePage)捲土重來，媒體報導評估勝算頗高，接下來將挑戰現任民主黨籍州長珍納特‧米爾斯(Janet Mills)。

共和黨 川普 南卡羅來納州

上一則

熱浪襲美中西部 多地破100°F 影響2.35億人

延伸閱讀

國會暴亂聽證／「競選募款詐欺」川普團隊新劣行曝光

國會暴亂聽證／「競選募款詐欺」川普團隊新劣行曝光
國會暴亂第2次聽證會 川普嚷「大選舞弊」親信逐一駁斥

國會暴亂第2次聽證會 川普嚷「大選舞弊」親信逐一駁斥
共和黨州長初選辯論…民調：霍楚、李修頓將代表兩黨普選

共和黨州長初選辯論…民調：霍楚、李修頓將代表兩黨普選
國會暴亂聽證／醉醺醺建議川普宣布勝選？朱利安尼否認

國會暴亂聽證／醉醺醺建議川普宣布勝選？朱利安尼否認

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請
葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目
市場人心惶惶 美股恐慌指數飆漲近20%

市場人心惶惶 美股恐慌指數飆漲近20%