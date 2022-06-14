多州初選今登場 南卡國會議員連任保衛戰受矚目

前總統川普遭彈劾時投下贊成票的南卡聯邦眾議員萊斯，在共和黨初選面臨川普背書候選人挑戰。(美聯社)

包括內華達州、緬因州在內等州初選今天(14日)登場，其中最受矚目則是南卡羅來納州共和黨 初選，前總統川普 遭彈劾時投下贊成票的南卡聯邦眾議員萊斯(Tom Rice)，如今爭取連任在共和黨初選面臨川普背書候選人挑戰，南卡聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)在彈劾裡雖然投下反對票，但2021年1月曾在眾議院發言要求針對國會暴動對川普究責，現在尋求連任同樣在初選裡遇上川普背書對手。

萊斯初選面臨的挑戰者是州議員弗萊(Russell Fry)，梅絲初選對手則是保守派政治人物艾靈頓(Katie Arrington)。紐約時報分析，對於梅絲選情，挺川陣營看法分歧，川普任內的美國駐聯合國大使、南卡出身的海理(Nikki Haley)表態支持梅絲，同樣出身南卡的前任白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)也支持梅絲連任。

艾靈頓曾代表共和黨參選2018年南卡聯邦眾議員，結果敗給民主黨對手康寧漢(Joe Cunningham)，康寧漢在2020年則成了梅絲的手下敗將。康寧漢今年換跑道參加州長初選，但紐約時報報導，出線希望不高。

報導指出，某些共和黨人擔心，萬一艾靈頓在初選裡勝出，恐怕到了11月期中選舉時，共和黨在眾院的南卡席次即將不保。

萊斯在初選當中能否挺過挑戰，媒體評估難度頗高，但萊斯對於贊成彈劾川普的一票，仍然表示無怨無悔。他在5日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)專訪時說，投下的一票是為了保護憲法，「內心毫無疑問」。

內華達州共和黨初選同樣上演川普代理人之戰，獲得川普背書的前任內華達州檢察長賴克紹(Adam Laxalt)被看好出線，在11月選舉裡將迎戰現任民主黨籍內華達州聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)。

共和黨陣營也希望擊敗民主黨籍內華達州州長希索立克(Steve Sisolak)，一舉拿下州長寶座。共和黨州長初選裡，最受注意的候選人是獲得川普支持的內華達州克拉克郡(Clark County)警長隆巴度(Joseph Lombardo)。

緬因州初選當中，前任共和黨籍州長拉佩吉(Paul LePage)捲土重來，媒體報導評估勝算頗高，接下來將挑戰現任民主黨籍州長珍納特‧米爾斯(Janet Mills)。