眾院通過海運改革法 舒緩運價壓力 等拜登簽署

美國眾院周一通過參院已通過的海運改革法，等美國總統拜登簽署後即完成立法。(路透)

眾議院周一以369票贊成、42票反對，通過參議院已過關的海運改革法，支持者認為這將有助於抑制通膨並緩解出口積壓現象。

這項法案是美國航運法規自1998年來最大改革，接下來將送到白宮，等候總統拜登 簽署後，即完成立法。拜登聲明說，他期待簽署其為法律。

海運改革法將加強美國監督海運的機構，聯邦海事委員會（FMC）的調查權，並提高產業常規的透明度。它允許對海運承運人的商業行為發動調查並採取措施執法、要求承運人每季向FMC報告總進出口噸位，並依FMC的新規，禁止承運人不合理地減少美國的出口機會。

眾院 議長裴洛西在一份聲明中指出：「高昂的運費正推高小企業和消費者的成本，同時讓有急需的產品等在碼頭。」

海運改革法3月已在參院 無異議通過，眾院去年12月也以364對60票通過類似法案，但兩院須在交拜登簽署前解決法案中的分歧。

參院多數黨領袖舒默周一稍早說：「通膨是美國目前最感挫敗之事，港口積壓是推動價格上漲的最大驅動因素之一，我們將透過這項法案加以解決。」

根據專精國際貿易的美國喬治梅森大學研究員麥丹紐（Christine McDaniel），這次改革，在財務負擔上，可能對幾年前還在苦撐的海運業帶來意想不到的後果，包括海運業者不得無理由拒絕接受美國出口貨物，而且會把因延誤裝卸貨櫃而處以罰款的反駁責任轉給海運業者。