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不只小麥貴 稻米也飆漲 國際米價已達12個月以來新高

編譯洪毅／綜合13日電
繼小麥漲價後，米價蠢蠢欲動，可能也要飆漲。圖為量販店裡堆放的米。(歐新社)
繼小麥漲價後，米價蠢蠢欲動，可能也要飆漲。圖為量販店裡堆放的米。(歐新社)

俄羅斯入侵烏克蘭，導致國際能源及小麥等農作物價格飆漲，觸發部分國家祭出限制出口措施；在這樣的背景下，部分學者擔憂，「稻米」恐怕會是下一個受到影響的對象，如果主要出口國漲價、甚至限制出口，其對米價的影響將是全球性的。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，全球前十大稻米生產國均在亞洲，在這些國家當中，印度已以「管控國家糧食安全」為由，在5月禁止小麥及糖出口；而印尼亦制止棕櫚油出口。印度是世界第二大稻米生產國，占全球稻米生產的23.5%；印尼則是第三大稻米生產國，占全球產量的7.2%。

路透(Reuters)5月底引述消息人士報導，越南及泰國都在討論提高稻米出口價格。越南是世界第五大稻米生產國，占全球稻米生產的5.7%；泰國則是第六大稻米生產國，占全球產量的3.7%。據路透報導，多家貿易商從5月下旬開始加速採購印度稻米。

聯合國糧農組織(FAO)5月的最新數據也顯示，國際稻米價格已經連續五個月攀升，目前已達12個月以來新高；由於俄烏戰爭嚴重影響主要小麥生產國、烏克蘭的出口，因此國際小麥價格目前比去年高50%；目前的FAO全球糧食價格指數則較新冠疫情前高75%。

而這些消息面蠢蠢欲動，預示著存在稻米價格進一步上升的風險；野村(Nomura)首席經濟學者瓦爾瑪(Sonal Varma)就說，稻米可能會因為替代價格飆漲的小麥，而讓需求增加、庫存減少，因此應該要密切關注稻米價格。

國際食品政策研究所(IFPRI)研究員拉博德(David Laborde)則說，很擔心印度會在幾周之後，跟上過去小麥及糖的腳步、禁止稻米出口；瓦爾瑪也說，可能會有愈來愈多國家針對糧食祭出貿易保護措施。

俄烏戰爭的影響並不僅止於烏克蘭的小麥、燕麥及糖，也導致能源價格飆漲，連帶影響肥料價格，以及食品貿易運費等成本；事實上，糧食生產成本中，大約三分之一會受到能源價格影響。

印度 烏克蘭 越南

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