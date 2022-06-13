幕僚證詞：曾勸川普 控選舉舞弊無法將結果翻盤

川普政府的司法部長巴爾（William Barr）。 美聯社

國會眾議院調查2021年1月6日國會大廈遇襲案的委員會今天播放影音證詞，前總統川普 的高層幕僚表示，他們曾勸告川普，宣稱大選出現嚴重舞弊並無正當性，無法將他敗選的結果翻盤。

調查委員會指出，儘管川普許多幕僚當時告訴他，拜登 得票數較高，川普仍決定宣稱，2020年總統大選被對手「偷走了」。

民主黨籍眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）今天在委員會第2次聽證會中說：「川普和他最親近的幕僚明知這種指控不實，還繼續散播，一直到支持川普的民眾攻擊國會大廈。」

川普政府的司法部長巴爾（William Barr）在作證影片中直率地將舞弊之說斥為「胡說八道」和「荒唐」。

巴爾說：「川普如果真的相信這種事，那就是脫離現實。」

川普否認自己作法不當，他一再堅稱，他並未敗選，並指責國會調查行動是政治迫害。

川普競選連任總幹事史泰平（William Stepien）並未出席聽證會，調查委員會播放了他以及川普女兒伊凡卡 （Ivanka）等幕僚的影音證詞，說明2020年大選當天的情形。

伊凡卡說：「情況愈來愈明顯，大選夜無法判定勝選者。」

史泰平說，他當時建議川普對外表示，選票還在計算中，認定勝負為時過早，但他為自己的選戰自豪。

川普選舉陣營的首席律師摩根（Matthew Morgan）則在證詞中說，指稱選舉舞弊不會改變選舉結果。